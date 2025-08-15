Песков раскрыл, сколько продлятся переговоры Путина и Трампа

Грядущие переговоры президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа могут продлиться как минимум шесть или семь часов. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Переговоры Путина и Трампа в целом могут занять минимум 6-7 часов», — сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее стало известно, что Российский борт №1 вылетел из Магадана в Анкоридж. Ориентировочно он прилетит туда через 3,5 часа. Встреча Путина и Трампа начнется в 22:00-22:30 по московскому времени (11:00-11:30 по местному времени) на военной базе JBER. Лидеры обсудят ряд международных и региональных тем, отношения России и США, а также урегулирование украинского конфликта. Подробности читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
В российскую делегацию, помимо главы МИД РФ Сергея Лаврова, вошли министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Перед переговорами лидеры РФ и США сделают заявления для прессы, а после встречи проведут совместную пресс-конференцию.
