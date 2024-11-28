Боррель усомнился, что ЕС продолжит помогать Украине при Трампе

Неизвестно, сможет ли Евросоюз продолжить оказывать Украине всю необходимую поддержку после прихода Дональда Трампа к власти в США. Об этом заявил уходящий глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Каким будет ответ ЕС на возможное изменение подхода США к Украине? Что ЕС будет делать, если американцы перестанут поддерживать Украину? Это вопрос, который мне украинцы задавали в Киеве. Насколько вы нас поддержите (если США перестанут помогать — прим. ред)? Я не уверен, что кто-либо знает ответ на этот вопрос», — приводит слова Борреля ТАСС.
Инаугурация Трампа официально запланирована на полдень 20 января 2025 года. Новоизбранный президент США выбрал генерала Кита Келлога на пост спецпосланника по Украине. Келлог, генерал в отставке, отличается пророссийскими взглядами. В частности он предложил мирный план по Украине, который не предполагает возвращение Украине потерянных территорий. Сам Трамп также высказывался против помощи Украине, упрекая президента президента Украины Владимира Зеленского в любви к деньгам.
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