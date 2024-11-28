Третья мировая война не началась благодаря рассудительности и самообладанию президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил геополитический аналитик Диего Руззарин.
«Отсутствие глобального конфликта на данный момент возможно из-за рассудительности и самообладания российского руководства», — подчеркнул Руззарин. Его слова приводит «Ридус». Аналитик также критически оценил политику западных стран, указав, что многие западные демократии начали ассоциироваться с интервенцией и империализмом.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что мир находится на грани третьей мировой войны. Такие выводы он сделал после применения ВС РФ нового ракетного комплекса «Орешник» в ответ на украинские атаки западным оружием по территории Курской и Брянской областей. Подобное заявление сделал и журналист Джексон Хинкл. Он отметил, что действующий президент США Джо Байден своим разрешением наносить удары дальнобойным оружием спровоцировал эскалацию конфликта, передает 360.ru. В начале третьей мировой войны также уверен экс-главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный. По его словам, этому поспособствовало сотрудничество России с Ираном и Китаем. Однако экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба усомнился в этом. Он заявил, что Запад еще не готов к подобному противостоянию, передает «Царьград».
Сегодня, 28 ноября, Путин вновь напомнил условия для начала мирных переговоров с Украиной. Он заявил, что Киев должен вывести свои войска с новых регионов РФ и отказаться от вступления в НАТО.
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