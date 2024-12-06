В Центробанке высказались о вероятности снижения ключевой ставки в 2025 году

Советник председателя Центробанка России Кирилл Тремасов выразил сомнения в вероятности снижения ключевой ставки в 2025 году. Об этом он сообщил во время выступления на XXII Российском облигационном конгрессе.
«Можно ли быть уверенным в том, что ставка в следующем году обязательно будет снижаться? Ответ однозначный — нет. Такой уверенности быть не должно», — заявил Тремасов. Его слова передает РИА Новости.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф предположил, что снижение ключевой ставки может начаться не раньше второй половины 2025 года. По его мнению, в следующем году инфляция перейдет к снижению, однако не опустится ниже 6-7%. В связи с этим ожидать снижение ключевой ставки в первой половине года не стоит.
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