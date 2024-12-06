В Центробанке высказались о вероятности снижения ключевой ставки в 2025 году

В ЦБ ставят под сомнение снижение ключевой ставки в 2025 году
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Кирилл Тремасов сомневается в снижении ключевой ставки в 2025 году
Кирилл Тремасов сомневается в снижении ключевой ставки в 2025 году Фото:

Советник председателя Центробанка России Кирилл Тремасов выразил сомнения в вероятности снижения ключевой ставки в 2025 году. Об этом он сообщил во время выступления на XXII Российском облигационном конгрессе.

«Можно ли быть уверенным в том, что ставка в следующем году обязательно будет снижаться? Ответ однозначный — нет. Такой уверенности быть не должно», — заявил Тремасов. Его слова передает РИА Новости.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф предположил, что снижение ключевой ставки может начаться не раньше второй половины 2025 года. По его мнению, в следующем году инфляция перейдет к снижению, однако не опустится ниже 6-7%. В связи с этим ожидать снижение ключевой ставки в первой половине года не стоит.

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Советник председателя Центробанка России Кирилл Тремасов выразил сомнения в вероятности снижения ключевой ставки в 2025 году. Об этом он сообщил во время выступления на XXII Российском облигационном конгрессе. «Можно ли быть уверенным в том, что ставка в следующем году обязательно будет снижаться? Ответ однозначный — нет. Такой уверенности быть не должно», — заявил Тремасов. Его слова передает РИА Новости. Ранее глава Сбербанка Герман Греф предположил, что снижение ключевой ставки может начаться не раньше второй половины 2025 года. По его мнению, в следующем году инфляция перейдет к снижению, однако не опустится ниже 6-7%. В связи с этим ожидать снижение ключевой ставки в первой половине года не стоит.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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