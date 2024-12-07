Минфин опубликовал памятку для россиян по налогу на вклады

Министерство финансов РФ опубликовало памятку для россиян по уплате налогов на проценты по вкладам. Об этом сообщает РБК.
«Если доход превышает установленный налоговый лимит, ФНС отправляет уведомление об уплате налога. Налоги за прошлый год необходимо оплатить до 1 декабря следующего календарного года. Так, налоги за 2024 год нужно оплатить до 1 декабря 2025 года. Доход от вкладов в размере до 210 тысяч рублей освобождается от налогообложения», — ссылаются РБК на памятку Минфина.
Люди, заработавшие больше 210 тысяч рублей на процентах на вкладах, платят налог с разницы между фактическим доходом и не облагаемой суммой. Например, россиянин, получивший в качестве процентов по вкладам 420 тысяч рублей, заплатит налоги только с половины дохода. 13% заплатят вкладчики, чей общий годовой доход не превышает 5 миллионов рублей. Остальным налог начисляют по ставке 15%.
Ранее URA.RU как можно снизить налог по вкладам. Это можно сделать на сайте ФНС в личном кабинете налогоплательщика. Подробнее -- в материале URA.RU.
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