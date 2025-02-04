Американские санкции вызвали задержки в разгрузке танкеров, перевозящих российскую нефть, сообщают иностранные издания. Из девяти кораблей, отправленных с нефтегазовых проектов на Сахалине и пересекавших Тихий океан, только два смогли разгрузиться после введения новых ограничений.
«В Тихом океане только два из девяти грузов, отправленных с нефтегазовых проектов острова Сахалин с момента отмены санкций, были разгружены. Из остальных семи четыре простаивают около российского порта Находка...» — пишет Bloomberg. Другой танкер уже прибыл в Китай, в то время как последний еще не достиг своего пункта назначения.
По информации агентства, несмотря на то, что санкционные меры США охватывают ряд танкеров, загрузка сырой нефти продолжается. Однако доставка таких партий сталкивается с серьезными задержками. Издание предполагает, что в будущем могут возникнуть сбои в поставках, если санкции с этих судов не будут сняты. Отмечается, что в период с 10 января по 2 февраля из 27 загруженных партий нефти только две транспортировались на судах, ограниченных санкциями, и ни одна из них пока не была разгружена.
США 10 января объявили о введении «самых значительных» санкций против российского энергетического сектора. В список под санкции попали такие компании, как «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», их дочерние предприятия, а также более 180 судов, которые, по мнению Вашингтона, используются Москвой как «теневой флот» для перевозки топлива. Это решение может привести к тому, что нефтеперерабатывающие заводы в Китае и Индии будут вынуждены наращивать импорт нефти из стран Ближнего Востока, Африки и Америки, что, в свою очередь, может спровоцировать повышение цен на топливо и фрахтовые ставки. Некоторые импортеры из Китая и Индии уже отказались принимать танкеры, которые попали под санкции Штатов.
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