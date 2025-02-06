МОК пригласил спортсменов со всего мира на Олимпийские игры — 2026

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МОК разослал приглашения на Олимпийские игры - 2026 в Италии
МОК разослал приглашения на Олимпийские игры - 2026 в Италии Фото:

За год до начала XXV зимних Олимпийских игр Международный олимпийский комитет (МОК) официально пригласил национальные олимпийские комитеты (НОК) и ведущих атлетов зимних видов спорта к участию в предстоящих соревнованиях. На торжественной церемонии в Милане президент МОК Томас Бах вручил символические приглашения представителям НОК.

«Милан, Кортина и все наши итальянские друзья готовы приветствовать лучших спортсменов зимних видов спорта планеты с распростертыми объятиями, с прославленным итальянским гостеприимством и любовью к спорту», — передает слова Баха официальный сайт МОК. Также приглашения на Олимпийские игры получили представители стран, которые недавно или скоро будут принимать у себя игры, включая Австралию, Китай, Францию, Италию и США.

Ранее стало известно, будет ли Россия участвовать в Зимних Олимпийских играх в Италии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что многие страны приняли решение или готовятся его принять, чтобы обеспечить российским спортсменам возможность участвовать в Зимних Олимпийских играх-2026.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За год до начала XXV зимних Олимпийских игр Международный олимпийский комитет (МОК) официально пригласил национальные олимпийские комитеты (НОК) и ведущих атлетов зимних видов спорта к участию в предстоящих соревнованиях. На торжественной церемонии в Милане президент МОК Томас Бах вручил символические приглашения представителям НОК. «Милан, Кортина и все наши итальянские друзья готовы приветствовать лучших спортсменов зимних видов спорта планеты с распростертыми объятиями, с прославленным итальянским гостеприимством и любовью к спорту», — передает слова Баха официальный сайт МОК. Также приглашения на Олимпийские игры получили представители стран, которые недавно или скоро будут принимать у себя игры, включая Австралию, Китай, Францию, Италию и США. Ранее стало известно, будет ли Россия участвовать в Зимних Олимпийских играх в Италии. П ресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что многие страны приняли решение или готовятся его принять, чтобы обеспечить российским спортсменам возможность участвовать в Зимних Олимпийских играх-2026.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...