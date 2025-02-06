МОК пригласил спортсменов со всего мира на Олимпийские игры — 2026

За год до начала XXV зимних Олимпийских игр Международный олимпийский комитет (МОК) официально пригласил национальные олимпийские комитеты (НОК) и ведущих атлетов зимних видов спорта к участию в предстоящих соревнованиях. На торжественной церемонии в Милане президент МОК Томас Бах вручил символические приглашения представителям НОК.
«Милан, Кортина и все наши итальянские друзья готовы приветствовать лучших спортсменов зимних видов спорта планеты с распростертыми объятиями, с прославленным итальянским гостеприимством и любовью к спорту», — передает слова Баха официальный сайт МОК. Также приглашения на Олимпийские игры получили представители стран, которые недавно или скоро будут принимать у себя игры, включая Австралию, Китай, Францию, Италию и США.
Ранее стало известно, будет ли Россия участвовать в Зимних Олимпийских играх в Италии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что многие страны приняли решение или готовятся его принять, чтобы обеспечить российским спортсменам возможность участвовать в Зимних Олимпийских играх-2026.
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