Получившая славу на Олимпиаде Андреева одержала волевую победу

Российская теннисистка Мирра Андреева прошла во второй раунд хардового турнира категории WTA-1000, одолев американскую соперницу. Состязания проходят в Дохе, столице Катара. Призовой фонд соревнований составляет 3,7 млн долларов. Об успехах российской спортсменки сообщает Sport24.
«Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась во второй раунд хардового турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Призовой фонд соревнований составляет 3,7 млн долларов», — сообщает Sport24.
15-я ракетка мира в стартовом круге одержала победу над американкой Кэти Волынец, которая находится на 68-м месте в рейтинге. Игра длилась два с половиной часа и завершилась со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 6:4. Новой соперницей россиянки станет победительница матча Ангелина Калинина (Украина) — Ребекка Шрамкова (Словакия).
Ранее URA.RU сообщало о том, что россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали в женском парном разряде на Олимпийских играх в Париже, показав высший уровень игры. Однако организаторы состязаний запретили фотографам сделать их снимки с медалями.
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