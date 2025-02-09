09 февраля 2025

Получившая славу на Олимпиаде Андреева одержала волевую победу

© Служба новостей «URA.RU»
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Россиянка в стартовом круге обыграла американку
Россиянка в стартовом круге обыграла американку Фото:

Российская теннисистка Мирра Андреева прошла во второй раунд хардового турнира категории WTA-1000, одолев американскую соперницу. Состязания проходят в Дохе, столице Катара. Призовой фонд соревнований составляет 3,7 млн долларов. Об успехах российской спортсменки сообщает Sport24.

«Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась во второй раунд хардового турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Призовой фонд соревнований составляет 3,7 млн долларов», — сообщает Sport24.

15-я ракетка мира в стартовом круге одержала победу над американкой Кэти Волынец, которая находится на 68-м месте в рейтинге. Игра длилась два с половиной часа и завершилась со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 6:4. Новой соперницей россиянки станет победительница матча Ангелина Калинина (Украина) — Ребекка Шрамкова (Словакия).

Ранее URA.RU сообщало о том, что россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали в женском парном разряде на Олимпийских играх в Париже, показав высший уровень игры. Однако организаторы состязаний запретили фотографам сделать их снимки с медалями. 

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Российская теннисистка Мирра Андреева прошла во второй раунд хардового турнира категории WTA-1000, одолев американскую соперницу. Состязания проходят в Дохе, столице Катара. Призовой фонд соревнований составляет 3,7 млн долларов. Об успехах российской спортсменки сообщает Sport24. «Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась во второй раунд хардового турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Призовой фонд соревнований составляет 3,7 млн долларов», — сообщает Sport24. 15-я ракетка мира в стартовом круге одержала победу над американкой Кэти Волынец, которая находится на 68-м месте в рейтинге. Игра длилась два с половиной часа и завершилась со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 6:4. Новой соперницей россиянки станет победительница матча Ангелина Калинина (Украина) — Ребекка Шрамкова (Словакия). Ранее URA.RU сообщало о том, что россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали в женском парном разряде на Олимпийских играх в Париже, показав высший уровень игры. Однако организаторы состязаний запретили фотографам сделать их снимки с медалями. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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