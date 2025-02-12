Песков: в обмен на американца Фогеля в РФ будет возвращен россиянин

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Песков заявил, что в обмен на Фогела на днях будет возвращен в РФ заключенный в США россиянин
Песков заявил, что в обмен на Фогела на днях будет возвращен в РФ заключенный в США россиянин Фото:

В ближайшее время российский гражданин, находящийся в заключении в США, будет возвращен в РФ в обмен на американца Марка Фогела. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Результатом этих контактов стало освобождение Фогеля, а также одного из граждан РФ... На днях он будет возвращен в Россию», — заявил Песков во время конференц-колла. Представитель Кремля добавил, что американец Марк Фогель был освобожден и возвращен на родину после переговоров между соответствующими ведомствами США и РФ.

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В ближайшее время российский гражданин, находящийся в заключении в США, будет возвращен в РФ в обмен на американца Марка Фогела. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Результатом этих контактов стало освобождение Фогеля, а также одного из граждан РФ... На днях он будет возвращен в Россию», — заявил Песков во время конференц-колла. Представитель Кремля добавил, что американец Марк Фогель был освобожден и возвращен на родину после переговоров между соответствующими ведомствами США и РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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