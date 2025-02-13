Десятки пострадавших, ранены дети: что известно о наезде на толпу в Германии

В Мюнхене (Германия) 13 февраля неизвестный совершил наезд на толпу демонстрантов. В результате чего пострадали как минимум 28 человек, среди них есть дети. Они были доставлены в местные больницы. В настоящее время на месте работают силовики, подозреваемый уже задержан. Подробнее — в материале URA.RU.
Детали происшествия
В четверг, 13 февраля, в Мюнхене неизвестный въехал на Mini Cooper в толпу участников митинга профсоюза Ver.di. По информации местной полиции, переданной каналу X, в результате инцидента пострадали десятки людей, среди которых оказались и дети.
На данный момент остается неясным, стало ли это событие результатом несчастного случая или же действие было совершено умышленно. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер выразил мнение, что данное происшествие может быть квалифицировано как террористический акт.
Службы экстренной помощи оперативно прибыли на место, чтобы оказать необходимую медицинскую помощь раненым. Свидетели утверждают, что автомобиль преднамеренно направился в толпу. Они также сообщили, что в машине находились двое мужчин; одного из них полиция уже задержала, другой был нейтрализован.
Сколько человек пострадало
По последним данным, пострадали 28 человек, некоторые из них в тяжелом состоянии. Они проходят лечение в нескольких больницах города, включая клинику LMU и детскую больницу имени Хаунера. Также помощь оказывается в больнице Красного Креста в Мюнхене.
Что известно о подозреваемом
По информации немецкого издания SPIEGEL, водителем автомобиля был 24-летний уроженец Афганистана Фархад Н. Он родился в Кабуле и приехал в Германию в конце 2016 года. Тогда Федеральное ведомство по миграции и беженцам отклонило его ходатайство о предоставлении убежища. Позднее афганец все-таки получил так называемое разрешение на въезд, которое приостанавливает депортацию. В последний раз он был зарегистрирован по адресу в мюнхенском районе Оберзендлинг. По данным источника, перед преступлением Фархад публиковал посты предположительно исламистского характера.
После совершения наезда он был арестован сотрудниками полиции. По словам министра внутренних дел Йоахима Херрманна, преступник был пойман с наркотиками и кражей в магазине. На месте происшествия лежали черная коляска, одежда, бинты и пластиковые термоодеяла. В настоящее время ведутся следственные мероприятия. На месте работают сотрудники полиции и спасатели.
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