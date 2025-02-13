Встреча Путина и Трампа, поддержка России Западом: главное об СВО и завершении конфликта 13 февраля

Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке к личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным для проведения мирных переговоров по Украине. Возможная встреча двух политиков может состоятся в Саудовской Аравии. Главное об СВО и завершении конфликта 13 февраля — в материале URA.RU.
Итоги переговоров Трампа и Путина
Телефонный разговор между лидерами двух стран длился полтора часа. В ходе него они обсудили условия прекращения огня на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, энергетику и многое другое. Трамп назвал диалог продуктивным и заявил о необходимости продолжения совместной работы. Сразу после этого президент США созвонился с лидером Украины Владимиром Зеленским.
Реакция Европы на разговор Трампа и Путина
Европейские чиновники назвали телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным предательством из-за отсутствия предупреждений о диалоге. В Европе опасаются, что теплые отношения между двумя лидерами могут исключить их из обсуждений на высоком уровне будущего их континента.
На Западе также переживают, что Трамп будет проводить мирные переговоры по Украине без их участия. По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, их время уже упущено, и сейчас они выглядят как «трусливые кролики», ожидающие решения от американского президента, передает Пятый канал.
Зеленский обиделся на Трампа за то, что тот сначала позвонил Путину
Глава Украины Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что президент США Дональд Трамп первым обсудил переговоры по Украине с Владимиром Путиным, а не с ним. В интервью «Радио Свобода» (признано Минюстом РФ иноагентом и нежелательной организацией) он отметил, что для него такое решение стало неприятным.
Трамп допустил возможность проведения переговоров без участия Зеленского
Дональд Трамп заявил, что не видит ничего плохого в том, если Киев не будет участвовать в переговорах по завершению конфликта. Однако Владимир Зеленский раскритиковал это заявление. В Кремле также подчеркнули, что Украина будет участвовать в переговорах по окончанию СВО.
Трамп согласился с идеей не пускать Украину в НАТО
Президент США считает, что Украина не должна вступать в НАТО. Он согласился с идеей не пускать ее в альянс и заявил, что такой подход его полностью устраивает. Схожее мнение выразил и генсек НАТО Марк Рютте. Он заявил, что вступление Украины в альянс никогда не рассматривалось как часть мирного соглашения с Россией. Тем не менее, он считает, что сам факт звонка Трампа Путину говорит, что между РФ и США начался диалог по Украине.
Личная встреча Путина и Трампа может состояться в Саудовской Аравии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Эр-Рияд (Саудовская Аравия) может стать местом переговоров между президентами США и РФ по завершению украинского конфликта. Он отметил, что конструктивные отношения между странами делают этот город подходящим для встреч.
Трамп ждет визита Путина в США
После телефонного разговора американский лидер пригласил своего российского коллегу в США. Он отметил, что после встречи в Саудовской Аравии может состояться еще одна встреча в США. В ответ Владимир Путин пригласил Трампа в Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц для урегулирования украинского конфликта.
Китай предложил организовать встречу Трампа и Путина
Китай выступил с предложением организовать переговоры по конфликту на Украине между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом без участия Зеленского, сообщает газета The Wall Street Journal. Это предложение было встречено скептически на Западе.
По данным источника, Китай пытается занять роль миротворца, однако США и Европа выражают сомнения из-за тесных связей Пекина с Москвой. Негативная реакция на предложение связана и с принципом о необходимости участия Украины в переговорах о ее будущем.
Bloomberg составил три сценария развития конфликта на Украине
Аналитики агентства Bloomberg считают, что наиболее вероятный сценарий завершения конфликта между Россией и Украиной заключается в том, что утраченные Киевом территории останутся под контролем России в «подвешенном состоянии». Кроме того, Украина может получить определенные гарантии безопасности, но их выполнение будет зависеть от политических решений, поскольку вступление Киева в НАТО не рассматривается.
Кроме того, аналитики описывают еще два альтернативных сценария: «идеальный для Украины», где Запад вмешивается при нарушении условий сделки Россией, и «кошмарный для Киева», при котором США теряют интерес к Украине, что может привести к значительным выгодам для России. Они также предполагают, что Европа может убедить США продолжать поддержку Украины, пока она не нарастит свои возможности.
*Радио Свобода — признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией
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