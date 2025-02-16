Reuters: США просят европейских союзников отправить свои войска на Украину

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США уточняют у европейских союзников, кто из них готов развернуть свои войска на Украине
США уточняют у европейских союзников, кто из них готов развернуть свои войска на Украине Фото:

Соединенные Штаты Америки якобы опрашивают европейских союзников о готовности отправить свои войска на территорию Украины. Отправка войск подразумевается в рамках мирного урегулирования конфликта, сообщает издание Reuters, изучившее письмо.

«В документе, состоящем из шести пунктов и вопросов, также спрашивается, какие страны готовы принять участие в обеспечении гарантий [безопасности для Украины], согласны направить войска на Украину в рамках мирного урегулирования, и какова будет численность сил», — пишет автор материла. Сообщается, что письмо, попавшее в распоряжение Reuters, было направлено европейским союзникам Америки. 

В послании также говорится о том, что США спросили у своих союзников, что им самим нужно от Вашингтона в соглашении вопросов безопасности по Украине. Кроме того, в письме просят обозначить свои позиции по долговременным гарантиям безопасности. 

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Соединенные Штаты Америки якобы опрашивают европейских союзников о готовности отправить свои войска на территорию Украины. Отправка войск подразумевается в рамках мирного урегулирования конфликта, сообщает издание Reuters, изучившее письмо. «В документе, состоящем из шести пунктов и вопросов, также спрашивается, какие страны готовы принять участие в обеспечении гарантий [безопасности для Украины], согласны направить войска на Украину в рамках мирного урегулирования, и какова будет численность сил», — пишет автор материла. Сообщается, что письмо, попавшее в распоряжение Reuters, было направлено европейским союзникам Америки.  В послании также говорится о том, что США спросили у своих союзников, что им самим нужно от Вашингтона в соглашении вопросов безопасности по Украине. Кроме того, в письме просят обозначить свои позиции по долговременным гарантиям безопасности. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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