Европа начинает проявлять интерес к возобновлению закупок российского газа на фоне переговоров о завершении конфликта на Украине. Об этом пишет журнал The Economist.
«Некоторые европейские чиновники с жадностью смотрят на российский газ», — говорится в материале издания. Там добавили, что завершение украинского конфликта может способствовать росту ВВП Европы на 0,5% благодаря более дешевому газу из России. Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц не исключает возможности восстановить закупки газа у России.
Западная прокси-война против России на Украине не принесла успеха, и европейские страны начали снова интересоваться закупками российского газа. Ирландский журналист Чей Боуз на своих страницах в социальных сетях отметил, что после множества потерь и экономических проблем в Евросоюзе (ЕС) возникает необходимость вернуть газ из России. Британский дипломат Ян Прауд также призвал страны Европы возобновить закупки трубопроводного российского газа для решения экономических трудностей, передает Pravda.Ru.
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