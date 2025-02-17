The Economist: Европа засматривается на газ из РФ на фоне переговоров по Украине

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Дешевый газ из России обеспечит рост экономики Европы, пишет The Economist
Дешевый газ из России обеспечит рост экономики Европы, пишет The Economist Фото:

Европа начинает проявлять интерес к возобновлению закупок российского газа на фоне переговоров о завершении конфликта на Украине. Об этом пишет журнал The Economist.

«Некоторые европейские чиновники с жадностью смотрят на российский газ», — говорится в материале издания. Там добавили, что завершение украинского конфликта может способствовать росту ВВП Европы на 0,5% благодаря более дешевому газу из России. Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц не исключает возможности восстановить закупки газа у России.

Западная прокси-война против России на Украине не принесла успеха, и европейские страны начали снова интересоваться закупками российского газа. Ирландский журналист Чей Боуз на своих страницах в социальных сетях отметил, что после множества потерь и экономических проблем в Евросоюзе (ЕС) возникает необходимость вернуть газ из России. Британский дипломат Ян Прауд также призвал страны Европы возобновить закупки трубопроводного российского газа для решения экономических трудностей, передает Pravda.Ru.

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Европа начинает проявлять интерес к возобновлению закупок российского газа на фоне переговоров о завершении конфликта на Украине. Об этом пишет журнал The Economist. «Некоторые европейские чиновники с жадностью смотрят на российский газ», — говорится в материале издания. Там добавили, что завершение украинского конфликта может способствовать росту ВВП Европы на 0,5% благодаря более дешевому газу из России. Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц не исключает возможности восстановить закупки газа у России. Западная прокси-война против России на Украине не принесла успеха, и европейские страны начали снова интересоваться закупками российского газа. Ирландский журналист Чей Боуз на своих страницах в социальных сетях отметил, что после множества потерь и экономических проблем в Евросоюзе (ЕС) возникает необходимость вернуть газ из России. Британский дипломат Ян Прауд также призвал страны Европы возобновить закупки трубопроводного российского газа для решения экономических трудностей, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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