Кто из правительства попал в ДТП на Красной Площади

В Aurus, попавшем в аварию у Красной Площади, предположительно была министр Лут
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В правительственном автомобиле могла находиться Оксана Лут
В правительственном автомобиле могла находиться Оксана Лут Фото:

В правительственном автомобиле Aurus Senat, попавшем в аварию недалеко от Красной Площади в Москве, предположительно находилась министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с обстоятельствами происшествия.

Представители пресс-службы правительства сообщили URA.RU, что ДТП случилось в 10:03 по московскому времени. Однако они отказались комментировать информацию об Оксане Лут.

Правительственный автомобиль Aurus Senat 21 февраля попал в ДТП на Воздвиженке, недалеко от Красной площади. Согласно информации telegram-канала Mash, предположительно, машина принадлежит Министерству сельского хозяйства. В результате аварии пострадал один человек, в ДТП участвовали три автомобиля: два Mercedes и Aurus. Ранее этот Aurus использовала экс-министр сельского хозяйства Елена Скрынник.

ДТП произошло недалеко от Красной площади
ДТП произошло недалеко от Красной площади
Фото:
Одним из участников аварии стал Mercedes
Одним из участников аварии стал Mercedes
Фото:

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В правительственном автомобиле Aurus Senat, попавшем в аварию недалеко от Красной Площади в Москве, предположительно находилась министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с обстоятельствами происшествия. Представители пресс-службы правительства сообщили URA.RU, что ДТП случилось в 10:03 по московскому времени. Однако они отказались комментировать информацию об Оксане Лут. Правительственный автомобиль Aurus Senat 21 февраля попал в ДТП на Воздвиженке, недалеко от Красной площади. Согласно информации telegram-канала Mash, предположительно, машина принадлежит Министерству сельского хозяйства. В результате аварии пострадал один человек, в ДТП участвовали три автомобиля: два Mercedes и Aurus. Ранее этот Aurus использовала экс-министр сельского хозяйства Елена Скрынник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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