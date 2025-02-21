Кто из правительства попал в ДТП на Красной Площади

В правительственном автомобиле Aurus Senat, попавшем в аварию недалеко от Красной Площади в Москве, предположительно находилась министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с обстоятельствами происшествия.
Представители пресс-службы правительства сообщили URA.RU, что ДТП случилось в 10:03 по московскому времени. Однако они отказались комментировать информацию об Оксане Лут.
Правительственный автомобиль Aurus Senat 21 февраля попал в ДТП на Воздвиженке, недалеко от Красной площади. Согласно информации telegram-канала Mash, предположительно, машина принадлежит Министерству сельского хозяйства. В результате аварии пострадал один человек, в ДТП участвовали три автомобиля: два Mercedes и Aurus. Ранее этот Aurus использовала экс-министр сельского хозяйства Елена Скрынник.
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