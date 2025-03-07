Международные резервы России выросли

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Международные резервы России увеличились за февраль
Международные резервы России увеличились за февраль Фото:

Международные резервы России увеличились. За февраль их рост составил 1,9%, сообщает Банк России.

«Международные резервы России на 1 марта составили 632,355 млрд долларов», — передает сообщение ЦБ РФ РИА Новости. По данным на 1 февраля, эта сумма составляла 620,764 млрд долларов. Таким образом, рост составил 1,9%.

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Международные резервы России увеличились. За февраль их рост составил 1,9%, сообщает Банк России. «Международные резервы России на 1 марта составили 632,355 млрд долларов», — передает сообщение ЦБ РФ РИА Новости. По данным на 1 февраля, эта сумма составляла 620,764 млрд долларов. Таким образом, рост составил 1,9%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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