Международные резервы России выросли

Международные резервы России увеличились за февраль
Международные резервы России увеличились. За февраль их рост составил 1,9%, сообщает Банк России.
«Международные резервы России на 1 марта составили 632,355 млрд долларов», — передает сообщение ЦБ РФ РИА Новости. По данным на 1 февраля, эта сумма составляла 620,764 млрд долларов. Таким образом, рост составил 1,9%.
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