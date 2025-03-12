В Петербурге мужчина убил жену на глазах у детей и тещи

В Петербурге 43-летний мужчина убил ножом свою жену и ранил тещу на глазах у детей. Подозреваемый был задержан на месте преступления. Об этом сообщило ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
«13 марта в 04:34 в полицию Невского района поступило сообщение об убийстве в квартире дома 32 корпус 1 по Товарищескому проспекту», — пишет ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале. В момент происшествия в квартире также находились мать убитой, которой была нанесена резаная рана запястья, и двое малолетних детей пары — мальчики в возрасте двух и семи лет.
Семья ранее считалась благополучной, однако в последнее время между супругами наблюдались напряженные отношения. Мужчине были назначены антидепрессанты. Подозреваемый пока не смог объяснить мотивы своих действий. На данный момент подозреваемый находится в отделе полиции. Вопрос о возбуждении уголовного дела находится на рассмотрении.
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