Якушев: граждане Белоруссии смогут принять участие в праймериз ЕР

Граждане Белоруссии, проживающие в России, получили возможность участвовать в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на выборы в органы местного самоуправления. Об этом сообщил секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев.
«У нас начались праймериз, как раз идет заявочная кампания. И подписанный [президентами] документ как раз позволяет гражданам Республики Беларусь, которые проживают сегодня на территории РФ, в принципе в этих праймериз поучаствовать. Поэтому если сегодня появятся такие заявки, такие люди, мы, естественно, создадим необходимые условия для того, чтобы они приняли [в них] участие», — передает ТАСС слова Якушева.
Секретарь генсовета также подчеркнул, что в этом году предстоит замещение около 43 тысяч мандатов в органах местного самоуправления. Эти изменения являются частью более широкой реформы местного самоуправления и предоставляют возможности для белорусских граждан, желающих участвовать в политической жизни России под эгидой ЕР.
Ранее, 13 марта, состоялась официальная встреча президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко, в ходе которой в Кремле были подписаны изменения к двустороннему соглашению о равноправии граждан. Это соглашение, датированное 25 декабря 1998 года, теперь расширяет права граждан обеих стран. Согласно новым поправкам, россияне, постоянно проживающие в Беларуси, а также белорусы, постоянно находящиеся в РФ, получают право участвовать в муниципальных выборах. Это касается как права голоса, так и возможности выдвигаться кандидатами.
Начало регистрации кандидатов для участия в праймериз партии «Единая Россия» было объявлено 5 марта и будет продолжаться до 24 апреля. С 4 апреля начнется процесс регистрации избирателей, а само голосование запланировано на период с 19 по 25 мая.
Предварительные выборы партии пройдут в 11 регионах, где осенью запланированы выборы в региональные законодательные собрания, а также в 24 административных центрах, где состоятся выборы в городские думы. Результаты предварительного голосования будут подведены региональными отделениями партии в течение трех дней после его окончания, то есть результаты должны быть объявлены не позднее 28 мая.
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