Минфин определился с компаниями, которые правительство намерено скоро приватизировать

Министерство финансов России предложило к приватизации список из восьми компаний в 2026 году. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Детали по большинству компаний, включая их названия и отрасли деятельности, пока не раскрываются, однако известно, что среди них есть «Дом.РФ».
«Предложение по этим компаниям уже направлено в правительство. Чтобы продать в 2026 году, надо года полтора подготовки», — пояснил Моисеев в беседе с РБК. Он также уточнил, что не все из указанных компаний сейчас имеют форму публичных акционерных обществ и присутствуют на рынке, что требует дополнительной подготовки для представления инвесторам.
Замминистра подчеркнул важность приватизационных процессов, указав, что они могут принести бюджету страны от 100 до 300 миллиарда рублей от продажи данных активов. Правительство поддерживает данные инициативы, так как в случае приватизации ряда компаний оно может получить в бюджет страны до одного триллиона рублей уже до 2030 года.
Инициатива Министерства финансов по приватизации восьми компаний в 2026 году следует за анонсом министра финансов Антона Силуанова о «большой приватизации». Он считает, что сейчас настало самое удобное время для активизации приватизационных процессов, передает RT. Таким образом правительство намерено повысить эффективность государственных компаний и их вклада в достижение национальных целей, отмечают в Минфине.
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