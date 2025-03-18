Минфин подготовит предложения по большой приватизации

Министр финансов России Антон Силуанов анонсировал разработку предложений по «большой приватизации». По его словам, нынешнее время является наиболее подходящим для обсуждения этого вопроса.
«У нас будет предложение по 'большой приватизации'. На наш взгляд, сейчас как раз то время, когда можно было бы еще раз этот вопрос поставить на повестку дня в 2025 году», — заявил Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что в ближайшее время предстоит утвердить новые стратегии развития госкомпаний, чтобы повысить их вовлечение в достижение национальных целей.
В начале января президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 апреля 2025 года рассмотреть порядок исчисления сроков исковой давности при оспаривании сделок приватизации. Президент РСПП Александр Шохин отметил необходимость уточнения момента начала отсчета десятилетнего срока, который должен начинаться с перехода прав собственности.
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