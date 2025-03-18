18 марта 2025

Белый дом: переговоры РФ и США «начнутся немедленно» на Ближнем Востоке

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Белый дом анонсировал новые переговоры России и США
Белый дом анонсировал новые переговоры России и США Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Белый дом объявил о начале немедленных переговоров между Россией и США на Ближнем Востоке. Цель переговоров — реализация серии мер, направленных на достижение мира, сообщает пресс-секретарь Кэролайн Ливитт. Основными пунктами повестки станут прекращение огня в сферах энергетики и инфраструктуры, а также обсуждение деталей морского прекращения огня в Черном море.

«Лидеры согласились, что движение к миру начнется с прекращения огня в энергетике и инфраструктуре, а также технических переговоров по реализации морского прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира. Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке», — написала представитель Белого дома в соцсети X.

Российский президент Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом по телефону поддержал идею о тридцатидневном перемирии между РФ и Украиной. Он приказал военным прекратить на этот срок удары по украинской энергетике. Соответствующее заявление опубликовал Кремль.

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Белый дом объявил о начале немедленных переговоров между Россией и США на Ближнем Востоке. Цель переговоров — реализация серии мер, направленных на достижение мира, сообщает пресс-секретарь Кэролайн Ливитт. Основными пунктами повестки станут прекращение огня в сферах энергетики и инфраструктуры, а также обсуждение деталей морского прекращения огня в Черном море. «Лидеры согласились, что движение к миру начнется с прекращения огня в энергетике и инфраструктуре, а также технических переговоров по реализации морского прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира. Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке», — написала представитель Белого дома в соцсети X. Российский президент Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом по телефону поддержал идею о тридцатидневном перемирии между РФ и Украиной. Он приказал военным прекратить на этот срок удары по украинской энергетике. Соответствующее заявление опубликовал Кремль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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