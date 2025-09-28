«Коммерсант»: Wildberries может завладеть сетью «Рив гош»

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) может приобрести одного из крупнейших российских бьюти-ретейлеров «Рив гош». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке ритейла. По данным издания, стороны уже договорились о передаче прав на бизнес стоимостью 5–6 млрд рублей. Официально компании объявили о стратегическом партнерстве, однако, по словам собеседников газеты, речь идет о фактической смене собственника.
«Для Wildberries это возможность получить прямой доступ к широкой линейке косметических брендов и расширить ассортимент премиальных товаров», — отмечает источник издания на рынке ритейла. Представители обеих компаний отказались комментировать газете детали сделки, сославшись на ранее опубликованное сообщение о партнерстве.
В нем говорится, что 252 магазина «Рив гош» теперь подключены к сервису маркетплейса Wildberries по самовывозу товаров. А сама сеть получила отдельный раздел в каталоге площадки.
Как уточняет газета, обсуждение условий сделки заняло несколько дней и прошло в закрытом режиме. Ранее интерес к покупке «Рив гош» проявляли структуры «Севергрупп», однако переговоры не привели к результату. По информации источников издания, предложение РВБ оказалось более выгодным для совладельцев сети — оно не предусматривает их дальнейшего участия в бизнесе и предполагает полную передачу контроля новому владельцу. Официальные представители Wildberries и «Рив гош» не раскрыли сроки завершения сделки и возможные изменения в работе магазинов.
