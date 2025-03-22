В аэропорту Казани введены временные ограничения

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В Казани введен план «Ковер»
В Казани введен план «Ковер» Фото:

В аэропорте Казани введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, начиная с 18:36 МСК. Это делается для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщили в Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 18:36 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Казань (код ИКАО: UWKD)», — сообщил представитель Росавиации Артема Кореняко. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Все необходимые меры для гарантии безопасности пассажиров принимаются. Главный приоритет — обеспечение безопасности полетов.

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В аэропорте Казани введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, начиная с 18:36 МСК. Это делается для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщили в Росавиации. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 18:36 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Казань (код ИКАО: UWKD)», — сообщил представитель Росавиации Артема Кореняко. Об этом он написал в своем telegram-канале. Все необходимые меры для гарантии безопасности пассажиров принимаются. Главный приоритет — обеспечение безопасности полетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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