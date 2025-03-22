В аэропорту Казани введены временные ограничения

В аэропорте Казани введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, начиная с 18:36 МСК. Это делается для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщили в Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 18:36 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Казань (код ИКАО: UWKD)», — сообщил представитель Росавиации Артема Кореняко. Об этом он написал в своем telegram-канале.
Все необходимые меры для гарантии безопасности пассажиров принимаются. Главный приоритет — обеспечение безопасности полетов.
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