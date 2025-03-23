Песков допустил, что Киев не сдержит своих обещаний Трампу

Киев может не сдержать всех данных президенту США Дональду Трампу обещаний, в частности, по сделкам об инфраструктуре Украины. Это связано с тем, что цена слова украинского лидера Владимира Зеленского не слишком велика, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Киевский режим может много обещать. Но цена слова киевского режима, и цена слова Зеленского не слишком велика, и никто не склонен переоценивать стоимость этого слова», — сообщил Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, оно опубликовано в telegram-канале последнего. Пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле не знают конкретного содержания переговоров между США и Украиной, однако они слышали заявления Зеленского и его приближенных о том, что они никому ничего не передадут.
Одной из американо-украинских сделок является договор о предоставлении Украиной доступа к полезным ископаемым на ее территории. По ней, компании США разместят на украинских землях свою технику для добычи ресурсов, в частности, редкоземельных металлов.
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