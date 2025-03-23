Песков допустил, что Киев не сдержит своих обещаний Трампу

Песков: цена слова Зеленского невелика
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков заявил, что Зеленский может не сдержать обещаний Трампу по доступу к полезным ископаемым
Песков заявил, что Зеленский может не сдержать обещаний Трампу по доступу к полезным ископаемым Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Киев может не сдержать всех данных президенту США Дональду Трампу обещаний, в частности, по сделкам об инфраструктуре Украины. Это связано с тем, что цена слова украинского лидера Владимира Зеленского не слишком велика, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Киевский режим может много обещать. Но цена слова киевского режима, и цена слова Зеленского не слишком велика, и никто не склонен переоценивать стоимость этого слова», — сообщил Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, оно опубликовано в telegram-канале последнего. Пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле не знают конкретного содержания переговоров между США и Украиной, однако они слышали заявления Зеленского и его приближенных о том, что они никому ничего не передадут.

Одной из американо-украинских сделок является договор о предоставлении Украиной доступа к полезным ископаемым на ее территории. По ней, компании США разместят на украинских землях свою технику для добычи ресурсов, в частности, редкоземельных металлов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Киев может не сдержать всех данных президенту США Дональду Трампу обещаний, в частности, по сделкам об инфраструктуре Украины. Это связано с тем, что цена слова украинского лидера Владимира Зеленского не слишком велика, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Киевский режим может много обещать. Но цена слова киевского режима, и цена слова Зеленского не слишком велика, и никто не склонен переоценивать стоимость этого слова», — сообщил Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, оно опубликовано в telegram-канале последнего. Пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле не знают конкретного содержания переговоров между США и Украиной, однако они слышали заявления Зеленского и его приближенных о том, что они никому ничего не передадут. Одной из американо-украинских сделок является договор о предоставлении Украиной доступа к полезным ископаемым на ее территории. По ней, компании США разместят на украинских землях свою технику для добычи ресурсов, в частности, редкоземельных металлов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...