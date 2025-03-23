Экс-глава УСБ ГУМВД по Петербургу Алексей Васильев объявлен в розыск

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Экс-главу УСБ МВД Петербурга объявили в розыск по обвинению во взятке
Экс-главу УСБ МВД Петербурга объявили в розыск по обвинению во взятке Фото:

Экс-начальник управления собственной безопасности (УСБ) ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Васильев объявлен в розыск. Он обвиняется в получении взятки, сообщили в пресс-центре СК РФ.

«В ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу в отношении фигуранта расследуется уголовное дело по статье 290 (получение взятки) УК РФ, он объявлен в розыск», — заявили в информационном центре СК. Сообщение опубликовано в telegram-канале центра.

Кроме того, в интернете появилась информация о противоправной деятельности Алексея Васильева. Отмечается его возможная причастность к организации незаконного пребывания мигрантов в России. В настоящее время Васильев скрывается от правоохранительных органов.

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности главы Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову представить отчет о результатах проведенных следственных мероприятий по уголовному делу. Также Бастрыкин поручил передать дело на дальнейшее расследование в Главное следственное управление СК России.

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Экс-начальник управления собственной безопасности (УСБ) ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Васильев объявлен в розыск. Он обвиняется в получении взятки, сообщили в пресс-центре СК РФ. «В ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу в отношении фигуранта расследуется уголовное дело по статье 290 (получение взятки) УК РФ, он объявлен в розыск», — заявили в информационном центре СК. Сообщение опубликовано в telegram-канале центра. Кроме того, в интернете появилась информация о противоправной деятельности Алексея Васильева. Отмечается его возможная причастность к организации незаконного пребывания мигрантов в России. В настоящее время Васильев скрывается от правоохранительных органов. Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности главы Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову представить отчет о результатах проведенных следственных мероприятий по уголовному делу. Также Бастрыкин поручил передать дело на дальнейшее расследование в Главное следственное управление СК России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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