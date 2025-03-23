Экс-глава УСБ ГУМВД по Петербургу Алексей Васильев объявлен в розыск

Экс-начальник управления собственной безопасности (УСБ) ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Васильев объявлен в розыск. Он обвиняется в получении взятки, сообщили в пресс-центре СК РФ.
«В ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу в отношении фигуранта расследуется уголовное дело по статье 290 (получение взятки) УК РФ, он объявлен в розыск», — заявили в информационном центре СК. Сообщение опубликовано в telegram-канале центра.
Кроме того, в интернете появилась информация о противоправной деятельности Алексея Васильева. Отмечается его возможная причастность к организации незаконного пребывания мигрантов в России. В настоящее время Васильев скрывается от правоохранительных органов.
Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности главы Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову представить отчет о результатах проведенных следственных мероприятий по уголовному делу. Также Бастрыкин поручил передать дело на дальнейшее расследование в Главное следственное управление СК России.
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