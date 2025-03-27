Захарова назвала припадком бешенства убийства ВСУ российских военкоров

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Захарова заявила, что действия ВСУ против журналистов из РФ не поддаются описанию
Захарова заявила, что действия ВСУ против журналистов из РФ не поддаются описанию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На фоне убийства военкора Первого канала Анны Прокофьевой на фронте в Белгородской области официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что подобные действия армии Украины являются припадком бешенства. По ее словам, подобное даже не поддается описанию. 

«Припадок бешенства», — заявила Захарова во время брифинга, видео опубликовано в ее telegram-канале. Таким образом она прокомментировала ситуацию с убийствами украинскими военными журналистов из РФ. Российская сторона, в свою очередь, будет добиваться реакции от международных структур в связи с произошедшим. 

В Белгородской области во время попытки прорыва украинских вооруженных сил погибла 35-летняя журналистка Анна Прокофьева. Она выполняла редакционное задание, но ее машина подорвалась на мине противника. Также был ранен оператор Дмитрий Волков, который работал вместе с Прокофьевой. В настоящее время мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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На фоне убийства военкора Первого канала Анны Прокофьевой на фронте в Белгородской области официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что подобные действия армии Украины являются припадком бешенства. По ее словам, подобное даже не поддается описанию.  «Припадок бешенства», — заявила Захарова во время брифинга, видео опубликовано в ее telegram-канале. Таким образом она прокомментировала ситуацию с убийствами украинскими военными журналистов из РФ. Российская сторона, в свою очередь, будет добиваться реакции от международных структур в связи с произошедшим.  В Белгородской области во время попытки прорыва украинских вооруженных сил погибла 35-летняя журналистка Анна Прокофьева. Она выполняла редакционное задание, но ее машина подорвалась на мине противника. Также был ранен оператор Дмитрий Волков, который работал вместе с Прокофьевой. В настоящее время мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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