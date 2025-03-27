Захарова назвала припадком бешенства убийства ВСУ российских военкоров

На фоне убийства военкора Первого канала Анны Прокофьевой на фронте в Белгородской области официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что подобные действия армии Украины являются припадком бешенства. По ее словам, подобное даже не поддается описанию.
«Припадок бешенства», — заявила Захарова во время брифинга, видео опубликовано в ее telegram-канале. Таким образом она прокомментировала ситуацию с убийствами украинскими военными журналистов из РФ. Российская сторона, в свою очередь, будет добиваться реакции от международных структур в связи с произошедшим.
В Белгородской области во время попытки прорыва украинских вооруженных сил погибла 35-летняя журналистка Анна Прокофьева. Она выполняла редакционное задание, но ее машина подорвалась на мине противника. Также был ранен оператор Дмитрий Волков, который работал вместе с Прокофьевой. В настоящее время мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
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