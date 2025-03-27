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20:31
Что известно по делу «майонезного короля» Мошковича: за что поймали, почему не причастен к скандалу с активами
20:25
Неизвестный напал с ножом на прохожих в центре Амстердама
20:22
Артюхов презентовал Путину мастер-план развития ЯНАО. Видео
«Я сменил профессию»: SHAMAN обещал и сдержал свое слово. Видео
20:20
В Петербурге американский булли напал на маленькую собачку и ее хозяйку
20:20
Правительство ХМАО обновляет дизайн своего сайта, который не менялся уже 9 лет. Скрин
20:16
На окраине Тюмени пропала женщина. Фото
Власти разрушили привычный сценарий отставок губернаторов
20:13
В ГАИ назвали виновника ДТП в Екатеринбурге, где машина снесла толпу
20:12
Медведев собрался лишить паспортов часть россиян
20:10
Курганские власти выделят Шадринску более шести миллиардов рублей
В России покончат с путаницей при выдаче жилищных сертификатов
20:10
История Танкограда: какие заводы перевозили в Челябинск со всего СССР в годы войны. Фото, видео
20:09
Макрон предложил потратить замороженные 230 млрд евро на Украину
20:04
В Приморске под завалами обнаружили тело погибшего при взрыве газа
В пятиэтажке Ленобласти взорвался газовый баллон, есть пострадавшие: версии инцидента. Фото, видео
20:03
Семья погибшей при взрыве газа челябинки получит миллион рублей
19:58
«Почувствовал это изнутри»: почему отец троих детей из Тюмени отправился добровольцем на СВО
19:57
Вандалы разгромили пермский арт-объект на набережной у Кафедрального собора
Что известно о подлодке, в которой россияне погибли у берегов Египта: причины крушения
19:55
Губернатор Текслер созвал оперштаб из-за взрыва газа в Красногорском
19:55
Участник украинской переговорной группы сбежал от мобилизации
19:51
После взрыва газа в Ленобласти обнаружили тело погибшего
Дубайские шейхи, попытка суицида или покушение на убийство: что произошло с украинской моделью Ковальчук
19:51
Вероятный ущерб от паводка в Тюменской области оценили в 900 миллионов рублей
19:44
«Ничего не поменялось»: брат высказался о назначении Паслера свердловским губернатором
19:35
В курганском округе на праймериз заявились пять кандидатов
Депутаты переводят подростков из школ в училища: как изменится поступление в 10-11 классы
19:34
В Красногорском ликвидируют последствия взрыва в жилом доме: что известно о ЧП к этому часу
19:33
Атомную подлодку «Пермь» вооружат гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
19:32
На Ямале зимник закрывают до следующего сезона
Студентам станет проще начать карьеру
19:31
Суд арестовал имущество трех топ-менеджеров Роснано
19:30
Чем известен топ-менеджер «Роснефти» из ХМАО, ушедший на повышение в Москву
19:26
Фоторепортаж с места ДТП в Екатеринбурге, где иномарка влетала в толпу
1
Что известно о разблокировке YouTube в России: какое условие ставит РКН и когда примут решение
19:25
Эксперт рассказал, как правильно выбрать застройщика для инвестиций в недвижимость
19:23
Макрон попросил Трампа отправить военных на Украину
19:20
Пермяков зовут на оборонный завод на вахту грузчиком за зарплату 290 тысяч
Скончался ведущий любимых шоу детей из 90-х: блестящая карьера и смертельная болезнь Алексея Веселкина
19:17
Взрыв в Красногорском произошел из-за попытки суицида одного из жильцов
19:15
Золотовалютные резервы РФ установили исторический рекорд
19:14
ЕС подготовит свой план по перемирию на Украине
Еще одной категории россиян вернут льготную ипотеку
19:14
Текслер: пострадавшие жители в челябинском поселке заедут в муниципальное жилье. Видео
19:14
Денис Паслер возвращается в Свердловскую область: его 10 лет во власти в 25 фото
19:11
Росгвардия в ЯНАО провела громкие задержания в 2024 году. Видео
Украина применяет новые беспилотники для ударов по территории России: карта СВО на 27 марта
19:07
Следователи устанавливают причины взрыва в доме в Ленобласти
19:06
В Тюменской области введен режим повышенной готовности из-за паводка
19:05
Макрон: несколько стран ЕС отправят военных на Украину
Первая западная компания возвращается в Россию: что известно о фирме Ariston и кто последует примеру
19:04
Под Тюменью появятся долгожданные развороты на трассе и необычная развязка. Схема
19:03
Губернатор Артюхов предложил строить центры обработки данных на Ямале. Видео
19:02
Какую недвижимость за рубежом можно купить по цене однокомнатной квартиры в ЯНАО. Скрин
Кто может оформить льготную ипотеку и как это сделать
18:59
На трассе в Пермском крае перекроют участок из-за следственного эксперимента. Карта
18:59
Газовики три дня назад проверяли дом в челябинском поселке, где взорвался газ. Видео
18:56
В Ханты-Мансийске стартует прием заявления в первый класс
Отказываются подчиняться Зеленскому и подрываются на собственных минах: ВСУ несут потери в Курской области
18:55
Петербургские депутаты займутся регулированием запахов в России
1
18:55
Полиция взяла под усиленную охрану челябинский поселок, где взорвался дом. Фото
18:54
Мини-киви, лонган и кумкват: какие экзотические фрукты появились в супермаркетах ХМАО. Инфографика
Сахарный бизнес и задержание основателя: что известно о компании «Русагро»
18:50
Макрон: в ЕС обсудили отмену санкций против России
18:50
В ХМАО обрушилась прибыль нефтяных компаний. Инфографика
18:46
Стало известно, кто пострадал в массовом ДТП около «Таганского ряда»
Новые вещества, хранение жидкостей и согласие: как изменятся правила освидетельствования на алкоголь в РФ
18:45
Макрон: делегация военных Британии и Франции отправится на Украину
18:45
Человека снесло ударной волной после взрыва газа в Красногорском. Видео
18:44
В результате взрыва газа в Ленобласти пострадали три человека, один пропал
Первый выстрел по Берлину сделали из орудия, произведенного в Перми
18:41
Появились кадры с места жуткой аварии возле «Таганского ряда» в Екатеринбурге
18:39
Раскол «Уральских пельменей», список Forbes и развод из-за работы: Сергею Нетиевскому — 54 года
18:37
В ЕС рассказали, как Зеленский набросился на Уиткоффа из-за России
18:32
Губернатора Паслера зовут на разговор со свердловским «клубом олигархов»
18:31
Челябинский губернатор Текслер прибыл на место ЧП в поселке Красногорский
18:30
Стали известны подробности травмы ребенка при обрушении потолка в Пермском крае
18:30
Депутат облдумы предложил властям установить в курганском парке бюст Сталина
4
18:30
«Попрошу иногда мозг включать»: самые яркие цитаты пермских политиков
18:25
Скончавшегося от рака Алексея Веселкина похоронят на Троекуровском кладбище
18:22
Власти ЯНАО назвали город — лидер по видеонаблюдению в регионе
18:22
В Челябинске VIP-менеджер РЖД попал под статью за коррупцию
2
18:19
Главком ВСУ сообщил о переброске резервов в Сумской области
18:19
Бастрыкину доложат о мерах по отлову бездомных собак, нападающих на детей в ЯНАО
18:15
Автомобили с пробегом: что выбрать в Кургане до 500 000 рублей. Фото
1
18:08
После взрыва газа в челябинском поселке возбудили уголовное дело
18:07
Милонов призвал лишить Депардье гражданства за русофобские высказывания
5
18:05
В ХМАО два раза увеличился спрос на летнюю резину
18:05
Екатеринбург укрепляет связи с Минском, заключено семь новых соглашений. Фото
18:04
В МЧС рассказали, какие травмы получили жители Красногорского после взрыва газа
17:58
В Екатеринбурге иномарка влетела в толпу пешеходов. Фото
1
17:58
Бастрыкин поручил расселить дом в Пермском крае, где потолок рухнул на ребенка
17:55
Колонию в ЯНАО переведут с угля на централизованное теплоснабжение
17:54
Каллас признала вред от антироссийских санкций
17:53
В Пермский край съедутся спортсмены со всей России ради забега на трамплин
17:50
Кухарук и министр Чекунков обсудили инвестиции в Арктические районы ХМАО
17:45
В поселке Красногорский взорвался многоквартирный дом: что известно к этому часу
17:44
В челябинском поселке развернули ПВР после взрыва газа
17:42
Челябинская полиция следит за порядком на месте взрыва газа в Красногорском. Фото
17:41
В Тюмени стоимость ж/д билетов выросла на 25%
17:41
В ХМАО салоны красоты скупают волосы за 200 тысяч рублей
2
17:40
Свердловский срочник стал инвалидом после минометного обстрела ВСУ
17:40
В Приморске Ленобласти произошел взрыв в квартире. Видео
17:40
Курганцы обсуждают возможное возвращение экс-главы Сигидаева в регион
3
17:40
Крупнейшая «дочка» «Лукойла» в ХМАО отчиталась о снижении прибыли. Инфографика
17:38
У тюменского заповедного леса нашли кладбище домашних животных
2
17:36
В Белом доме назвали желаемую дату заключения перемирия на Украине
17:32
В Московском районе Петербурга обновлены 1,8 км водопроводных сетей
17:30
Курган богат талантами: Лаврентьев поедет в Черногорию на соревнования по дзюдо
2
17:27
Пермяки почти даром отдают квартиры в самом зеленом районе города. Фото
17:25
Строительная компания продолжает реализацию вахтового имущества в ЯНАО
17:23
МЧС приступило к разбору взорвавшегося дома в Красногорском. Видео
17:20
При взрыве в челябинской многоэтажке погибла 82-летняя пенсионерка
17:18
Штрафы за саботаж решений оперштаба в Пермском крае вырастут до 1 млн рублей
17:11
Челябинская прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в Красногорском
17:07
Казахстан пытается помочь Тюменской области избежать паводка
17:05
Экс-главу «Русагагро» арестовали вслед за Мошковичем
17:03
Российская ПВО сбила украинский самолет МиГ-29
1
17:02
Появились фото с места взрыва многоквартирного дома в челябинском поселке
17:00
Текслер выехал на место ЧП в Еманжелинск
17:00
За что бывшего курганского силовика Кашина выпустили раньше срока из свердловской колонии
17:00
Рыбалка — хобби ямальских випов. Видео
1
16:55
В Петербурге оцифрованы архивы Ленинградского штаба партизан
16:53
В муниципалитете Пермского края ищут кандидатов на пост мэра
16:51
Бизнесмен из ЯНАО избавляется от здания с магазином популярного ритейлера
16:50
В Челябинской области в многоквартирном доме взорвался газ: есть погибшие. Онлайн-трансляция
16:50
Как появилась Росгвардия в Кургане и чем занимается ведомство
1
16:48
В челябинском поселке в многоквартирном доме взорвался газ. Фото
1
16:45
В Петербурге на Финском заливе перевернулась аэролодка с пассажирами
16:44
Совфед одобрил новые правила ОГЭ
16:41
Владельцы прибыльных супермаркетов в Кургане заказали реставрацию дома Кошкина, который разбирали. Фото
16:39
«Ощущал бег жизни»: классный руководитель рассказала о школьных годах Паслера в Североуральске
3
16:36
Многодетным родителям хотят помочь с деньгами на ипотеку
1
16:35
Молдавские прокуроры устроили обыски в правительстве Гагаузии, пока Гуцул под стражей
16:34
В Киеве заявили, что нужно изменить законы для соглашения с США по ресурсам
16:31
В ХМАО мать пожаловалась на подростка, который избил ее сына и вымогал деньги
16:30
Ямальцы похвастались уловом зимних щук. Фото, видео
1
16:30
В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой
16:30
Губернатор Паслер перевозит в Екатеринбург главу оренбургского минздрава
2
16:26
В Челябинске сотрудник колонии пытался передать наркотики заключенному
4
16:26
«Ей не понять обычных людей»: Милонов ответил Погребняк, которая подает на него в суд
1
16:26
Во Владивостоке игры плей-офф «Трактора» смотреть дешевле, чем в Челябинске. Инфографика
16:23
Экс-директор пермского музея современного искусства стала фигурантом уголовного дела
1
16:23
Башню в центре Тюмени превратили в молодежную резиденцию со смотровой площадкой. Фоторепортаж
3
16:22
Синоптик разрешил «переобуться» некоторым водителям
16:21
США готовят в Арктике площадку для самолетов с ядерным оружием
1
16:18
Депутаты Рады устроили истерику из-за проекта договора с США
1
16:17
В Челябинской области задержали первого в сезоне поджигателя леса
16:10
Соратница Паслера прощается с Оренбуржьем, ее ждут в свердловской власти. Видео
1
16:10
ВСУ дважды атаковали «Брянскэнерго»
9
16:10
В Краснокамске начала разрушаться набережная, в которую вложили десятки миллионов рублей. Видео
16:09
ВСУ пытались атаковать Глебовское газохранилище
16:07
Самые яркие кадры 13-летнего правления Куйвашева в Свердловской области. Фото
1
16:03
Журналистку Первого канала, погибшую в Белгородской области, похоронят 30 марта
16:01
Когда пора «переобуваться» на летние шины: советы от эксперта
16:00
На Ямале владельцы домашних животных столкнутся с отказами в ветеринарных клиниках
1
16:00
В Кургане интересно: с каким артистом спеть любимые песни в апреле. Афиша
15:57
Российские туристы погибли в аварии на батискафе в Египте
7
15:57
Курганские VIP поздравили бойцов национальной гвардии с праздником
15:56
Преемница Виннер ушла с поста спустя полгода
1
15:56
Сталина ошеломил подвиг жителей Ханты-Мансийска в годы войны. Видео
15:53
В Перми потушили горящий ангар. Видео
15:50
В Магаданской области четыре туриста погибли при сходе лавины
15:50
Тюменская дочка «Транснефти» хочет нажиться на старых трубах
1
15:48
На въезде в крупный поселок Ноябрьска не работает освещение. Фото
15:46
«Заслужили такого губернатора»: как в свердловском правительстве реагируют на возвращение Паслера
2
15:45
Как будет организовано движение в центре Тюмени во время ремонта улицы Ленина. Подробности
15:45
Глава соцфонда Курганской области Шумков нацелился на большую политику. Фото
2
15:43
Основателя «Русагро» Мошковича арестовали
1
15:42
В ХМАО бывший топ-менеджер дочки «Роснефти» попался на взятках
15:41
Politico: Польша начала готовиться к войне
3
15:40
Депутат Рады: Зеленский заключил ужасную сделку с Трампом «не в пользу Украины»
3
15:39
Сотрудник свердловского минАПК попался на крупной взятке
2
15:39
Умерла балерина Малышева, которая танцевала в Челябинском театре оперы и балета
15:38
Стало известно, сколько получают пермские терапевты в частных клиниках
15:37
В России хотят ужесточить требования к такси
3
15:37
Путин наградил Ким Чен Ына за увековечивание памяти советских солдат
3
15:32
На тюменской реке ожидают опасных заторов льда
15:30
Пермская опера взяла главную премию Casta Diva
15:30
Путин наградил Москалькову орденом
1
15:30
Тысяча тюменцев-участников СВО хотят занять места во власти
1
15:27
Якушев попросил Минтранс помочь с реконструкцией тюменской трассы
15:25
Заместитель губернатора ЯНАО назвал искусственный интеллект хайпом. Видео
4
15:24
В Челябинске школьница покончила с собой
1
15:23
Автоэксперт спрогнозировал падение цен на китайские машины в России
1
15:21
На пермский рынок заходит федеральная сеть кондитерских
15:20
Четыре героя: в Шадринске отдали дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны
15:20
Новый свердловский губернатор Паслер собирает депутатов и силовиков
2
15:19
Минпромторг выделил миллиарды на доработку самолета «Байкал»
2
15:10
Сварщика из Рыбинска приговорили к 16 годам за госизмену
15:10
Курганская ФСБ завела дело на шадринца за реабилитацию нацизма
5
15:08
Лавки сладостей в ХМАО завалены «санкционкой». Фото
15:07
Метеорологи назвали тюменские села, которые затопит во время паводка
15:07
На Западе раскрыли подлый план ЕС против России
2
15:06
«Русагро» хочет выкупить своего начальника у суда за миллиард рублей
4
15:05
Экс-владельцам «Арианта» не удалось вернуть доступ к своим счетам
2
15:04
Пермяков предупредили об отключении воды
15:00
Богомолов VS Ельчанинов: как непримиримые соперники оказались в одной думе Курганской области
3
14:58
Якушев попросил Минтранс ускорить работу
14:55
К черноморской инициативе будут подключать профессионалов
14:54
Депутаты из клана теневого мэра Нефтеюганска подали в суд на правительство ХМАО
14:51
Власти ХМАО придумали региональный праздник для многодетных семей
14:51
Полиция ХМАО дала совет жителям перед сезоном отпусков
14:51
Захарова: Россия ожидает подключения к SWIFT
14:50
Основатель «Русагро» Мошкович отказался признавать вину
3
14:50
«Счет шел на минуты»: в Североуральске малыш едва не погиб во время игры в машинки
14:49
В Перми на улице Соликамской горит ангар. Видео
14:46
В Прикамье замдиректора организации похитил деньги на ремонт детсада и школы
14:45
Захарова указала на захватнические амбиции Макрона
14:40
На трассе из Челябинска в Екатеринбург на полгода частично ограничат движение
14:36
«Я презираю этих людей с наградами»: Вика Цыганова — о присуждении званий народных артистов
10
14:36
Главарь банды «Зариповские» признался в новом убийстве 30-летней давности
14:35
Сийярто устроил пробежку по Воробьевым горам
3
14:35
Как выглядят дешевые квартиры, которые можно купить в одном из самых дорогих районов Тюмени. Фото
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14:35
Россия передала пять украинских детей
14:34
У задержанного основателя «Русагро» нашли израильский паспорт
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14:30
Из администрации Шадринска после обысков уволилась заммэра Мезенцева. Инсайд
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14:26
В Тюменской области запустили «горячую линию» по паводку. Фото
14:25
В питерском Пулково грузчик уронил металлический контейнер на головы стюардесс
14:24
Spiegel: личные данные советников Трампа попали в интернет
4
14:22
«Эвакуировали через окна»: на Уралмаше пожар охватил дом, есть пострадавшие. Фото
1
14:16
Водителей-иммигрантов заставят поменять документы
2
14:15
В Сургуте к 9 мая привезут новый памятник из Свердловской области. Видео
14:15
В Кургане и Шадринске вероятен новый температурный рекорд
14:10
В ЯНАО сотрудника «Газпром добыча Ноябрьск» отметили государственной наградой
14:10
Смогут ли приставы взыскивать с россиян деньги без решения суда
14:09
Ребенок рассек висок в игровом центре в Магнитогорске
14:07
Челябинский завод поставит в Туркменистан технику для строительства мостов. Фото
14:07
Российских дачников ждет неприятный сюрприз
3
14:02
В школах Петербурга впервые за 20 лет сократилось число первоклассников
14:01
ФНС намерена лишить хакера, давшего взятку экс-майору пермского УФСБ, его компании
14:00
Захарова предрекла прямое столкновение РФ с НАТО
4
14:00
Малая родина советских командиров: как в Кургане развернули шесть училищ, готовивших военачальников
2
13:59
В Курской области собака охраняла тела убитых хозяев. Видео
3
13:59
Между Челябинском и Екатеринбургом отремонтируют 32 километра трассы М-5. Карта
13:57
Нефтегазовые гиганты Ямала кратно нарастили прибыль в условиях санкций США
13:49
Зеленский объяснил, зачем согласился на перемирие
2
13:49
В России хотят сделать бесплатным проезд с животными из приютов
2
13:48
Тюменцы столкнулись с проблемами при попытке отдохнуть в Египте
13:48
Захарова назвала припадком бешенства убийства ВСУ российских военкоров
13:48
Уникальный детсад в Екатеринбурге отремонтировали спустя 55 лет. Фото
13:47
В Пермском крае отремонтируют дороги в шести муниципалитетах
13:45
Гуцул: Кишинев попытается захватить власть в Гагаузии
2
13:42
Известных российских блогеров привезут в Пермь
1
13:40
От «парикмахера» в главные дорожники: что известно о задержанном директоре «Ямалавтодор» Сарашвили. Фото
1
13:39
Власти ХМАО объявили о планах по добыче полезных ископаемых в Арктике
1
13:39
НЦ «Россия» переедет в футуристичное здание с мультимедийным фасадом
13:38
Жительница ЯНАО купила в магазине «надкушенный» хлеб. Фото
1
13:30
Суд отменил решение о выдворении из России лидера группы «Пасош»
13:30
Мишустин сменил руководство компании-оператора «мусорной реформы»
1
13:28
Челябинские депутаты окончательно перекроили карту региона
13:27
«Аэрофлот» увеличивает количество рейсов из Челябинска в Москву
13:23
Пермские экоактивисты выступили против шаропада в крупном торговом центре. Видео
2
13:21
Погибший на СВО выпускник ТВВИКУ посмертно награжден орденом Мужества. Видео
1
13:20
В ЯНАО ищут пропавшую девушку. Фото
13:20
В Шадринском колледже после смены руководства уволились почти 70 человек
13:18
В курганском округе мужчины чаще женщин идут на диспансеризацию
13:18
В Совфеде одобрили закон о защите россиян от мошенников
2
13:17
На место свердловского губернатора рассматривали главу УВЗ
13:14
Челябинскую фирму наказали за регулярную продажу запрещенной капусты. Фото
2
13:12
Euractiv: ЕС оттягивает смягчение санкций против РФ до конца июля
1
13:10
Многодетные родители получат бесплатную юридическую помощь
13:05
ФСБ предупредила о новой схеме вербовки россиян украинскими спецслужбами
4
13:03
Жители Челябинска отложили поездки на шиномонтаж
13:01
«Ведомости»: поставки Ту-214 отстают от плана из-за проблем с кадрами
11
13:01
Застройщик элитного поселка у челябинского озера оспорит решение снести дорогу
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Замглавы челябинского минздрава Ванин выступил моделью на фестивале моды «Платье города — 2025». Фото, видео
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