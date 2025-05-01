Уиткофф не хочет становиться новым советником Трампа по нацбезопасности

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф не заинтересован в должности советника главы государства по национальной безопасности и не ожидает соответствующего предложения. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, близкие к окружению Уиткоффа.
«Он (Уиткофф — прим. URA.RU) дал понять, что не хочет эту должность, и его окружение не ожидает, что в итоге он будет выбран или что президент предложит ему пост», — приводит CNN слова одного из своих собеседников. Ранее сообщалось, что Майк Уолтц покидает пост советника Трампа по национальной безопасности.
Уиткофф, якобы, рассматривается как основной кандидат на его замену. Официальных комментариев из Белого дома по этой ситуации пока не поступало.
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