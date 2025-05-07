Фицо: Эстония пыталась сорвать визит в Москву

Премьер-министр Эстонии Фицо заявил, что Эстония сознательно пыталась сорвать его визит в Москву. Из-за этого премьер-министр не успеет прилететь в Россию 9 мая и принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.
«Эстония пару минут назад нам сообщила, что не разрешит нам пролететь над страной <...> Конечно, речь идет о сознательной попытке сорвать мой визит в Москву», — заявил Фицо. Его видеообращение опубликовано в официальных сетях. Он отметил, что Эстония приняла такое решение несмотря на то, что у Словакии есть действующее разрешение на использование ее воздушного пространства.
Фицо летит в Россию, чтобы встретить 80-летие Победы на Красной площади с главой РФ Владимиром Путиным. Также мероприятие посетят и другие мировые политики, среди которых есть глава Китая Си Сзиньпин.
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