Фицо: Эстония пыталась сорвать визит в Москву

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Фицо сообщил, что Эстония не разрешила пролет над своей территорий его самолета в Россию
Фицо сообщил, что Эстония не разрешила пролет над своей территорий его самолета в Россию Фото:

Премьер-министр Эстонии Фицо заявил, что Эстония сознательно пыталась сорвать его визит в Москву. Из-за этого премьер-министр не успеет прилететь в Россию 9 мая и принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. 

«Эстония пару минут назад нам сообщила, что не разрешит нам пролететь над страной <...> Конечно, речь идет о сознательной попытке сорвать мой визит в Москву», — заявил Фицо. Его видеообращение опубликовано в официальных сетях. Он отметил, что Эстония приняла такое решение несмотря на то, что у Словакии есть действующее разрешение на использование ее воздушного пространства.

Фицо летит в Россию, чтобы встретить 80-летие Победы на Красной площади с главой РФ Владимиром Путиным. Также мероприятие посетят и другие мировые политики, среди которых есть глава Китая Си Сзиньпин

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Премьер-министр Эстонии Фицо заявил, что Эстония сознательно пыталась сорвать его визит в Москву. Из-за этого премьер-министр не успеет прилететь в Россию 9 мая и принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.  «Эстония пару минут назад нам сообщила, что не разрешит нам пролететь над страной <...> Конечно, речь идет о сознательной попытке сорвать мой визит в Москву», — заявил Фицо. Его видеообращение опубликовано в официальных сетях. Он отметил, что Эстония приняла такое решение несмотря на то, что у Словакии есть действующее разрешение на использование ее воздушного пространства. Фицо летит в Россию, чтобы встретить 80-летие Победы на Красной площади с главой РФ Владимиром Путиным. Также мероприятие посетят и другие мировые политики, среди которых есть глава Китая Си Сзиньпин. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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