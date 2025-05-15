Мерц захотел конфисковать российские активы на «законной основе»

ФРГ и ее союзники намерены предпринять все необходимые шаги для конфискации замороженных российских активов на основе правовых норм. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц.
«Если есть способ мобилизовать деньги на надежной законной основе, мы это сделаем», — заявил Мерц. Его слова передает Zeit.
Он уточнил, что в настоящее время вопрос о возможной конфискации активов РФ находится на этапе проработки. Кроме того, Фридрих Мерц отметил, что обсуждается введение дополнительных санкций против России, в том числе в сферах энергетики и банковских услуг, а также ужесточение ограничительных мер в отношении отдельных физических лиц.
Ранее и Швейцария планировала на «законных основаниях» конфисковать российские активы. В МИД РФ заявили, что действующее законодательство Швейцарии не предусматривает правовых механизмов для изъятия средств, принадлежащих Банку России. Отмечается, что эти средства размещены на счетах в коммерческих банках РФ, а швейцарский центральный депозитарий не осуществляет обслуживание соответствующих счетов и не имеет возможности управлять поступающими по ним доходами.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова насчет темы планируемой конфискации российских активов сообщила, что сотрудничество Евросоюза и Великобритании в этом деле является маразмом. Она также удивилась, почему два государства, не находящиеся в отношениях друг с другом, пытаются решать вопросы, связанные с деньгами третьей стороны, также с ними не связанной.
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