Российские военные нанесли удар по логистике ВСУ в районе Часова Яра. Об этом заявил глава чеченской республики Рамзан Кадыров, подчеркнув, что таким образом ВС РФ ударили по нервной системе ВСУ.
«Группа операторов БПЛА полка в ходе аэроразведки обнаружила „нервную систему“ противника — его логистику», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он уточнил, что сначала был обнаружен и уничтожен автомобиль ВСУ, который перевозил генераторы, горюче-смазочные материалы и продукты для украинских позиций. Затем операторы беспилотников выявили замаскированный блиндаж с группой украинских военных, куда следовал уничтоженный пикап. Это укрепление также было разрушено.
Ранее сообщалось, что в районе Часового Яра украинские войска несут значительные потери. По данным военных экспертов, к настоящему времени ВСУ оставили на этом направлении около 800 погибших военнослужащих.
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