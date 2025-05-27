Кадыров сообщил об ударе по «нервной системе» ВСУ

Кадыров: российские военные нанесли удар по логистике ВСУ под Часовым Яром
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Рамзан Кадыров заявил об ударе по «нервной системе» ВСУ под Часовым Яром
Рамзан Кадыров заявил об ударе по «нервной системе» ВСУ под Часовым Яром Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные нанесли удар по логистике ВСУ в районе Часова Яра. Об этом заявил глава чеченской республики Рамзан Кадыров, подчеркнув, что таким образом ВС РФ ударили по нервной системе ВСУ.

«Группа операторов БПЛА полка в ходе аэроразведки обнаружила „нервную систему“ противника — его логистику», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он уточнил, что сначала был обнаружен и уничтожен автомобиль ВСУ, который перевозил генераторы, горюче-смазочные материалы и продукты для украинских позиций. Затем операторы беспилотников выявили замаскированный блиндаж с группой украинских военных, куда следовал уничтоженный пикап. Это укрепление также было разрушено. 

Ранее сообщалось, что в районе Часового Яра украинские войска несут значительные потери. По данным военных экспертов, к настоящему времени ВСУ оставили на этом направлении около 800 погибших военнослужащих. 

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Российские военные нанесли удар по логистике ВСУ в районе Часова Яра. Об этом заявил глава чеченской республики Рамзан Кадыров, подчеркнув, что таким образом ВС РФ ударили по нервной системе ВСУ. «Группа операторов БПЛА полка в ходе аэроразведки обнаружила „нервную систему“ противника — его логистику», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он уточнил, что сначала был обнаружен и уничтожен автомобиль ВСУ, который перевозил генераторы, горюче-смазочные материалы и продукты для украинских позиций. Затем операторы беспилотников выявили замаскированный блиндаж с группой украинских военных, куда следовал уничтоженный пикап. Это укрепление также было разрушено.  Ранее сообщалось, что в районе Часового Яра украинские войска несут значительные потери. По данным военных экспертов, к настоящему времени ВСУ оставили на этом направлении около 800 погибших военнослужащих. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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