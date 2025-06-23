Вучич заявил, что Сербия приостановила экспорт боеприпасов

© Служба новостей «URA.RU»
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Вучич заявил, что все поставки сербского вооружения другим странам будут тщательно проверяться на предмет достоверности
Вучич заявил, что все поставки сербского вооружения другим странам будут тщательно проверяться на предмет достоверности Фото:

Белград временно приостановил экспорт боеприпасов из страны в связи с введением новых мер контроля. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.

«Мы сейчас остановили буквально все и отправляем своей армии. Должны быть особые и специальные решения, чтобы что-то было отправлено», — заявил Вучич после заседания расширенной коллегии Генерального штаба сербской армии. Его слова передает Srbija Danas. Он уточнил, что теперь каждая экспортная сделка будет проходить дополнительную проверку, включая анализ документов и определение конечного пользователя, а при возникновении сомнений разрешение на экспорт отменят.

По словам президента, Сербия продолжит искать новые рынки для своей оборонной продукции, а также будет поддерживать занятость работников военно-промышленного комплекса. Вучич напомнил, что после нападения на Израиль 7 октября 2023 года Сербия осталась единственной европейской страной, продолжившей поставки боеприпасов Израилю. Он также сообщил, что обсуждал вопросы экспорта с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и намерен продолжить диалог.

Ранее в Службе внешней разведки РФ заявили, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину, отправляя боеприпасы в виде деталей для сборки, которые затем снаряжаются в Чехии и Болгарии. В ведомстве отметили, что сербские производители осведомлены о конечных получателях своей продукции, и что снаряды будут наносить ущерб российским военнослужащим и мирным жителям. В схеме участвуют страны НАТО и некоторые африканские государства, поставляющие сотни тысяч снарядов и миллионы патронов.

При этом Вучич ранее уже предупреждал, что выдаст распоряжения правительству Сербии по выявлению подозрительных случаев и злоупотреблений со стороны конечных пользователей вооружения. Он подчеркнул важность контроля за контрактами, чтобы предотвратить поставки на линии фронта.

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Белград временно приостановил экспорт боеприпасов из страны в связи с введением новых мер контроля. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич. «Мы сейчас остановили буквально все и отправляем своей армии. Должны быть особые и специальные решения, чтобы что-то было отправлено», — заявил Вучич после заседания расширенной коллегии Генерального штаба сербской армии. Его слова передает Srbija Danas. Он уточнил, что теперь каждая экспортная сделка будет проходить дополнительную проверку, включая анализ документов и определение конечного пользователя, а при возникновении сомнений разрешение на экспорт отменят. По словам президента, Сербия продолжит искать новые рынки для своей оборонной продукции, а также будет поддерживать занятость работников военно-промышленного комплекса. Вучич напомнил, что после нападения на Израиль 7 октября 2023 года Сербия осталась единственной европейской страной, продолжившей поставки боеприпасов Израилю. Он также сообщил, что обсуждал вопросы экспорта с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и намерен продолжить диалог. Ранее в Службе внешней разведки РФ заявили, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину, отправляя боеприпасы в виде деталей для сборки, которые затем снаряжаются в Чехии и Болгарии. В ведомстве отметили, что сербские производители осведомлены о конечных получателях своей продукции, и что снаряды будут наносить ущерб российским военнослужащим и мирным жителям. В схеме участвуют страны НАТО и некоторые африканские государства, поставляющие сотни тысяч снарядов и миллионы патронов. При этом Вучич ранее уже предупреждал, что выдаст распоряжения правительству Сербии по выявлению подозрительных случаев и злоупотреблений со стороны конечных пользователей вооружения. Он подчеркнул важность контроля за контрактами, чтобы предотвратить поставки на линии фронта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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