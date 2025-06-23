Вучич заявил, что Сербия приостановила экспорт боеприпасов

Белград временно приостановил экспорт боеприпасов из страны в связи с введением новых мер контроля. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.
«Мы сейчас остановили буквально все и отправляем своей армии. Должны быть особые и специальные решения, чтобы что-то было отправлено», — заявил Вучич после заседания расширенной коллегии Генерального штаба сербской армии. Его слова передает Srbija Danas. Он уточнил, что теперь каждая экспортная сделка будет проходить дополнительную проверку, включая анализ документов и определение конечного пользователя, а при возникновении сомнений разрешение на экспорт отменят.
По словам президента, Сербия продолжит искать новые рынки для своей оборонной продукции, а также будет поддерживать занятость работников военно-промышленного комплекса. Вучич напомнил, что после нападения на Израиль 7 октября 2023 года Сербия осталась единственной европейской страной, продолжившей поставки боеприпасов Израилю. Он также сообщил, что обсуждал вопросы экспорта с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и намерен продолжить диалог.
Ранее в Службе внешней разведки РФ заявили, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину, отправляя боеприпасы в виде деталей для сборки, которые затем снаряжаются в Чехии и Болгарии. В ведомстве отметили, что сербские производители осведомлены о конечных получателях своей продукции, и что снаряды будут наносить ущерб российским военнослужащим и мирным жителям. В схеме участвуют страны НАТО и некоторые африканские государства, поставляющие сотни тысяч снарядов и миллионы патронов.
При этом Вучич ранее уже предупреждал, что выдаст распоряжения правительству Сербии по выявлению подозрительных случаев и злоупотреблений со стороны конечных пользователей вооружения. Он подчеркнул важность контроля за контрактами, чтобы предотвратить поставки на линии фронта.
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