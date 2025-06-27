Мать утонувшего студента в Алуште не верит в версию о прыжке ее сына в море

Мать студента РГУ нефти и газа, погибшего в Алуште, не верит в версию с прыжком его сына в море, который привел к остановке сердца. Ее слова передает Mash на волне. По словам матери, ее сын никогда не умел плавать и опасался воды в целом.
«Ярослав с самого детства не умел и не хотел плавать, он даже на пляжах всегда держался подальше от воды. Боялся воды панически. Незадолго до отъезда ему прижгли гайморовы пазухи, врачи настоятельно рекомендовали беречься от переохлаждений и контакта с холодной водой», — сообщила мать погибшего. Ее слова приводят авторы канала канала в Telegram.
Ранее сообщалось, что студент РГУ нефти и газа скончался во время учебной практики в Алуште, где вместе с группой проходил занятия и проживал в пансионате. Причиной смерти, по словам заведующего практикой, стала остановка сердца после прыжка в холодную воду. Также сообщалось о том, что погибший незадолго до этого жаловался на большую нагрузку.
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