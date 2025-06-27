Мать утонувшего студента в Алуште не верит в версию о прыжке ее сына в море

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Мама студента, скончавшегося в Алуште, не верит, что парень сам прыгнул в море
Мама студента, скончавшегося в Алуште, не верит, что парень сам прыгнул в море Фото:

Мать студента РГУ нефти и газа, погибшего в Алуште, не верит в версию с прыжком его сына в море, который привел к остановке сердца. Ее слова передает Mash на волне. По словам матери, ее сын никогда не умел плавать и опасался воды в целом. 

«Ярослав с самого детства не умел и не хотел плавать, он даже на пляжах всегда держался подальше от воды. Боялся воды панически. Незадолго до отъезда ему прижгли гайморовы пазухи, врачи настоятельно рекомендовали беречься от переохлаждений и контакта с холодной водой», — сообщила мать погибшего. Ее слова приводят авторы канала канала в Telegram.

Ранее сообщалось, что студент РГУ нефти и газа скончался во время учебной практики в Алуште, где вместе с группой проходил занятия и проживал в пансионате. Причиной смерти, по словам заведующего практикой, стала остановка сердца после прыжка в холодную воду. Также сообщалось о том, что погибший незадолго до этого жаловался на большую нагрузку. 

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Мать студента РГУ нефти и газа, погибшего в Алуште, не верит в версию с прыжком его сына в море, который привел к остановке сердца. Ее слова передает Mash на волне. По словам матери, ее сын никогда не умел плавать и опасался воды в целом.  «Ярослав с самого детства не умел и не хотел плавать, он даже на пляжах всегда держался подальше от воды. Боялся воды панически. Незадолго до отъезда ему прижгли гайморовы пазухи, врачи настоятельно рекомендовали беречься от переохлаждений и контакта с холодной водой», — сообщила мать погибшего. Ее слова приводят авторы канала канала в Telegram. Ранее сообщалось, что студент РГУ нефти и газа скончался во время учебной практики в Алуште, где вместе с группой проходил занятия и проживал в пансионате. Причиной смерти, по словам заведующего практикой, стала остановка сердца после прыжка в холодную воду. Также сообщалось о том, что погибший незадолго до этого жаловался на большую нагрузку. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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