Орбан посоветовал фон дер Ляйен уступить место более компетентным политикам

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку и уступить место более компетентным политикам. Заявление прозвучало в эфире радио Kossuth.
«Было бы лучше, если бы председатель Еврокомиссии сказал, что собирает вещи, тихо уезжает домой и оставляет Брюссель тем, кто способен проводить более эффективную политику», — заявил Орбан. По его словам, нынешний курс Еврокомиссии ошибочный и опасный для будущего всего европейского сообщества.
Орбан подчеркнул, что за годы руководства фон дер Ляйен Евросоюз столкнулся с рядом стратегических просчетов. Среди наиболее спорных решений он выделил политику в отношении Украины, введение антироссийских санкций, торговые соглашения с США, подход к проблеме нелегальной миграции и переход на зеленую энергетику.
Критика со стороны Орбана совпала по времени с инициативами внутри Европарламента, направленными против Урсулы фон дер Ляйен. Председатель группы «Патриоты» Жордан Бардела сообщил о сборе 86 подписей для вынесения вотума недоверия главе Еврокомиссии. Кроме того, требование о вотуме недоверия выдвинула и группа «Левые». Однако, вотум недоверия был отклонен Европарламентом.
