Силуанов раскрыл, что будет с экономикой России в 2025 году

Рост российской экономики в 2025 году должен составить 1,5–2% ВВП. О таких ожиданиях сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«В целом, по текущему году мы ожидаем динамику экономического роста порядка 1,5–2%», — заявил Антон Силуанов на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. Его слова передает РИА Новости.
По данным Минэкономразвития, базовый прогноз предполагает более высокий рост ВВП — на уровне 2,5% по итогам 2025 года. При этом, по оценкам министерства, в период с января по май текущего года экономика России увеличилась на 1,5%. Однако в мае зафиксировано замедление темпов роста до 1,2% в годовом выражении. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал, что российская экономика находится на грани перехода в рецессию, однако негативного сценария можно избежать при условии корректной денежно-кредитной политики.
Центральный банк России также ожидает, что темпы роста экономики в 2025 году останутся в диапазоне 1–2%. Регулятор подчеркивает, что после периода активного восстановления неизбежно наблюдается замедление экономической динамики. В июне Банк России впервые почти за три года снизил ключевую ставку — с рекордных 21% до 20% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в июле может быть рассмотрено дальнейшее снижение ставки при отсутствии новых шоков.
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