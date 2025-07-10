Двух азербайджанцев арестовали по делу о членстве в ЧВК «Вагнер»

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Алиев и Гасанов были лично отобраны руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным
Алиев и Гасанов были лично отобраны руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным Фото:

Сабаильский суд Баку арестовал на четыре месяца двух граждан Азербайджана по подозрению в участии в боевых действиях в составе частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщили в суде.

«Сабаильский районный суд города Баку избрал меру пресечения на четыре месяца в отношении граждан Азербайджана Алиева Рамиля (1991 года рождения) и Гасанова Исмаила (1974 года рождения)», — говорится в сообщении суда, передает РИА Новости. Уголовное дело расследует Служба государственной безопасности Азербайджана.

Алиев и Гасанов были лично отобраны руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным для участия в различных боевых операциях за денежное вознаграждение. Следствие утверждает, что подозреваемые принимали участие в учениях и боевых действиях с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ на территориях нескольких стран. Задержанные совершили «различные преступные деяния» как на территории Азербайджана, так и за его пределами.

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Сабаильский суд Баку арестовал на четыре месяца двух граждан Азербайджана по подозрению в участии в боевых действиях в составе частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщили в суде. «Сабаильский районный суд города Баку избрал меру пресечения на четыре месяца в отношении граждан Азербайджана Алиева Рамиля (1991 года рождения) и Гасанова Исмаила (1974 года рождения)», — говорится в сообщении суда, передает РИА Новости. Уголовное дело расследует Служба государственной безопасности Азербайджана. Алиев и Гасанов были лично отобраны руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным для участия в различных боевых операциях за денежное вознаграждение. Следствие утверждает, что подозреваемые принимали участие в учениях и боевых действиях с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ на территориях нескольких стран. Задержанные совершили «различные преступные деяния» как на территории Азербайджана, так и за его пределами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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