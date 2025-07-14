В суде рассказали, что будет с книгами Акунина*, изъятыми со складов в ходе обысков

Все изъятые книги Акунина* будут возвращены издательству АСТ
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Книги Акунина возвращаются АСТ
Книги Акунина возвращаются АСТ Фото:

Суд постановил вернуть издательству АСТ книги писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили, признан в РФ иностранным агентом и внесен в перечень экстремистов и террористов), которые были изъяты во время обыска в рамках его уголовного дела. Это следует из хода судебного заседания.

«Подшивки документов, изъятые в ходе обыска в ООО издательство АСТ и книги, изъятые со складов <...> возвратить в ООО издательство АСТ», — указано в решении суда, которое передает РИА Новости. Суд принял это решение на фоне рассмотрения уголовного дела в отношении писателя. Также принято решение об аресте банковского счета писателя.

Ранее в этот же день Акунину заочно назначили 14 лет лишения свободы. Прокуратура просила назначить срок в 18 лет. Писатель обвиняется в содействии терроризму, его публичном оправдании в интернете и уклонении от обязанностей иноагента. Акунин объявлен в международный розыск и заочно арестован.

АСТ приостановило выпуск и отгрузку книг Акунина еще в 2023 году. Продажу книг временно прекратили «Читай-город» и «Литрес». Это было связано с публичными заявлениями писателя. 

*Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) — внесен в перечень террористов и экстремистов, а также иноагентов в РФ.

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Суд постановил вернуть издательству АСТ книги писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили, признан в РФ иностранным агентом и внесен в перечень экстремистов и террористов), которые были изъяты во время обыска в рамках его уголовного дела. Это следует из хода судебного заседания. «Подшивки документов, изъятые в ходе обыска в ООО издательство АСТ и книги, изъятые со складов <...> возвратить в ООО издательство АСТ», — указано в решении суда, которое передает РИА Новости. Суд принял это решение на фоне рассмотрения уголовного дела в отношении писателя. Также принято решение об аресте банковского счета писателя. Ранее в этот же день Акунину заочно назначили 14 лет лишения свободы. Прокуратура просила назначить срок в 18 лет. Писатель обвиняется в содействии терроризму, его публичном оправдании в интернете и уклонении от обязанностей иноагента. Акунин объявлен в международный розыск и заочно арестован. АСТ приостановило выпуск и отгрузку книг Акунина еще в 2023 году. Продажу книг временно прекратили «Читай-город» и «Литрес». Это было связано с публичными заявлениями писателя.  *Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) — внесен в перечень террористов и экстремистов, а также иноагентов в РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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