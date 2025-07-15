ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области

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Пострадал один мирный житель, заявил Гладков
Пострадал один мирный житель, заявил Гладков Фото:
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Восемь населенных пунктов Белгородской области были атакованы ВСУ. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Ясные Зори Белгородского района дрон ВСУ сдетонировал во дворе частного дома», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что аналогичные инциденты произошли в других селах: в Головино пострадал частный дом, в Веселой Лопани дрон взорвался на парковке, повредив фасад и два автомобиля.

В поселке Разумное пострадали машины на коммерческом объекте, а на автодороге Черемошное — Никольское — дрон ударил по автомобилю, повредив стекла. В результате атак ранен мирный житель, и также зарегистрированы повреждения на заводе и в жилых домах, заключил губернатор.

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Восемь населенных пунктов Белгородской области были атакованы ВСУ. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. «В селе Ясные Зори Белгородского района дрон ВСУ сдетонировал во дворе частного дома», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что аналогичные инциденты произошли в других селах: в Головино пострадал частный дом, в Веселой Лопани дрон взорвался на парковке, повредив фасад и два автомобиля. В поселке Разумное пострадали машины на коммерческом объекте, а на автодороге Черемошное — Никольское — дрон ударил по автомобилю, повредив стекла. В результате атак ранен мирный житель, и также зарегистрированы повреждения на заводе и в жилых домах, заключил губернатор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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