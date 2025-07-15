ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области

Восемь населенных пунктов Белгородской области были атакованы ВСУ. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«В селе Ясные Зори Белгородского района дрон ВСУ сдетонировал во дворе частного дома», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что аналогичные инциденты произошли в других селах: в Головино пострадал частный дом, в Веселой Лопани дрон взорвался на парковке, повредив фасад и два автомобиля.
В поселке Разумное пострадали машины на коммерческом объекте, а на автодороге Черемошное — Никольское — дрон ударил по автомобилю, повредив стекла. В результате атак ранен мирный житель, и также зарегистрированы повреждения на заводе и в жилых домах, заключил губернатор.
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