Экономика в рулоне: эксперты проанализировали, что случилось с туалетной бумагой

Цены на туалетную бумагу в России продолжат расти, но резкого скачка стоимости ожидать не стоит. Производители компенсируют инфляцию за счет уменьшения размеров рулонов и качества продукции. Об этом сообщил экономист, кандидат экономических наук и доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.
«Инфляция добралась до туалетной бумаги, она стала меньше в размерах при сохранении цены, рулон туалетной бумаги стал короче и уже на 1 см. Она стала тоньше, а следовательно, не так удобна в использовании, как раньше», — заявил Тимофеев в интервью Life. Он отметил, что темпы роста цен на туалетную бумагу остаются на уровне прошлогодних 6%.
Тимофеев также указал, что в 1970-х годах рулон туалетной бумаги Charmin в США содержал до 650 листов, тогда как сейчас их количество значительно сократилось. В России с 2021 года действуют новые ГОСТы, регулирующие производство, а использование дешевого вторсырья для бюджетных марок снижает спрос на такую продукцию. Прокуратура и другие ведомства ситуацию не комментировали, так как она связана с рыночными процессами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.