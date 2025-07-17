Володин предложил МВД присмотреться к работе министерства труда

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к МВД с призывом обратить внимание на деятельность Минтруда. Поводом для обращения стал утвержденный министерством список профессий, по которым предлагается привлекать иностранных специалистов в рамках правительственной квоты без обязательного тестирования на знание русского языка.
«Вообще надо присмотреться к министерству труда и социальной защиты. Присмотритесь, потому что министерство внутренних дел, в том числе, имеет эту компетенцию. Откуда у них такие категории появились?», — отметил Володин в ходе пленарного заседания, обращаясь к замминистра МВД Игорю Зубову.
Володин подчеркнул, что Минтруду стоит дать разъяснения относительно формирования списка специальностей, по которым осуществляется привлечение иностранных профессионалов. В частности, в него были включены водители, демонстраторы одежды, продавцы и соцработники. Председатель Госдумы подчеркнул, что эти специалисты должны знать русский язык, поскольку работают с людьми.
«Зачем вы берете, формируя этот перечень, и приглашаете специалистов, тех, которые у нас есть. Почему вы предлагаете в перечень тех, кто может не знать язык, такие категории, как водитель, такие категории, как продавец? Ему же общаться надо, язык должен знать, законы должен знать», — сказал Володин.
Сегодня стало известно, что Госдума во втором чтении одобрила законопроект об освобождении части мигрантов от экзамена по русскому языку. Как объяснили в Минобрнауки, внесенные поправки упростят процедуру привлечения иностранных специалистов.
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