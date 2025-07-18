Мигрантам из двух стран разрешат не сдавать экзамен по русскому языку

Часть трудовых мигрантов из Китая и Шри-Ланки освободят от обязательного экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По словам Нилова, передает «Ридус», изменения затрагивают исключительно иностранных граждан, приезжающих в Россию по рабочей визе. В первую очередь речь идет о мигрантах из Китая и Шри-Ланки. Для этих специалистов процедура оформления разрешения на работу традиционно сложна, и им зачастую трудно сдать экзамен по русскому языку.
Нилов подчеркнул, что оформить рабочую визу в Россию — процесс непростой. Работодатель обязан получить специальное разрешение на приглашение иностранного работника, доказав его необходимость на региональном и федеральном уровнях. После этого кандидат проходит проверку в правоохранительных органах. Работодатель несет ответственность за мигрантов, которые обычно проживают компактно.
В 2025 году российские визовые центры могут выдать до 234 958 разрешений на работу иностранным специалистам. Однако, как объяснил депутат, это не означает, что в страну приедет столько же мигрантов: одна треть квоты — резерв, две трети — потенциальные приглашенные специалисты, но не все получат рабочую визу. Нилов напомнил, что перечень профессий для квоты был утвержден правительством еще в 2024 году и сейчас требует корректировки. Минтруд планирует исключить из списка некоторые специальности, например, водителей и продавцов, для которых знание русского языка является обязательным.
Ранее президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов сообщил, что по итогам 2025 года количество трудовых мигрантов в России может уменьшиться на 5–10%. Это связано с изменениями в законодательстве и корректировкой квот.
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