В Госдуме рассказали, какие льготы планируются для ветеранов и фронтовиков СВО

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому ветераны и фронтовики СВО смогут получать новые льготы. В частности, им дадут бесплатные земельные участки, повысят выплаты всем ветеранам боевых действий и запустят реабилитационные сертификаты для участников спецоперации, по которым они смогут получать необходимую помощь бесплатно. Об этом сообщил депутат Государственной думы Сергей Миронов.
«Нужно создавать отдельное ведомство по делам ветеранов. Нужно вводить новую льготу — бесплатные земельные участки — для фронтовиков СВО. Расширять льготы и повышать выплаты всем ветеранам боевых действий. Необходимо запускать реабилитационные сертификаты для участников спецоперации, по которым они могут бесплатно получать всю необходимую помощь, в любых учреждениях, даже в частных», — предложил Миронов на заседании ГД.
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и глава думской фракции уточнил, что все предложения фракции уже внесены на рассмотрение. Он также заявил, что поддержка защитников Родины является безусловным приоритетом страны. Ранее депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» уже предлагали присваивать звание «Ветеран труда» и дать возможность бесплатно получить второе средне-специальное и высшее образование.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.