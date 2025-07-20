Миронов предложил присваивать звание «Ветеран труда»

Партия «Справедливая Россия — За правду» выступила с инициативой вернуть федеральное звание «Ветеран труда», сохранив при этом действующие региональные льготы и награды. Об этом сообщил лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов.
«Наша партия предлагает восстановить федеральное звание „Ветеран труда“. Критерием для его получения должен стать трудовой стаж продолжительностью не менее 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин», — заявил Миронов, его заявление цитирует РИА Новости. Он напомнил, что в советское время право на звание имели только передовые и ответственные сотрудники, получавшие положительную характеристику с производства.
Ранее депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» уже предлагали расширить социальные льготы для ветеранов боевых действий, включая компенсацию 50% расходов на оплату коммунальных услуг и возвращение бесплатного обеспечения лекарствами. Законопроект с этими инициативами был внесен в Госдуму 1 июля.
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