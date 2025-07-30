30 июля 2025

Врач объяснил всплеск мигрени в России

Невролог Комаров: увеличение случаев мигрени в РФ связано с нестабильной погодой
© Служба новостей «URA.RU»
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Увеличение случаев мигрени обусловлено жарой, нестабильной погодой и статистикой
Увеличение случаев мигрени обусловлено жарой, нестабильной погодой и статистикой Фото:

В России зафиксирован рост числа обращений к врачам по поводу мигрени, что может быть связано с жаркой и нестабильной погодой, а также с активизацией диагностики этого заболевания медиками. Об этом сообщил врач-невролог Александр Комаров.

По словам специалиста, увеличение числа пациентов объясняется сразу несколькими причинами. Первая: жара, нестабильная погода и геомагнитные бури, влияющие на регуляцию сосудов и способные вызвать приступ даже у людей, которые не сталкивались с мигренью. Вторая причина: активизация Минздрава или региональных программ для сбора статистики или других научных целей, которые направлены на выявление случаев мигрени. Александр Комаров в беседе с Life.ru отметил, что проблема мигрени долгое время оставалась без должного внимания, однако теперь ей уделяют больше ресурсов и усилий.

Врач также обратил внимание на то, что неправильное поведение при высоких температурах — недостаточное употребление воды, работа в душных помещениях и переутомление — существенно увеличивают риск развития приступа мигрени. Кроме того, определенные продукты питания, такие как красное вино, томаты и твердые сыры, могут спровоцировать появление симптомов у предрасположенных людей.

Комаров подчеркнул, что мигрень чаще всего обусловлена генетически и имеет выраженное социальное значение. Специалист напомнил о необходимости соблюдать правила труда и отдыха тем пациентам, у которых уже диагностировано это заболевание.

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В России зафиксирован рост числа обращений к врачам по поводу мигрени, что может быть связано с жаркой и нестабильной погодой, а также с активизацией диагностики этого заболевания медиками. Об этом сообщил врач-невролог Александр Комаров. По словам специалиста, увеличение числа пациентов объясняется сразу несколькими причинами. Первая: жара, нестабильная погода и геомагнитные бури, влияющие на регуляцию сосудов и способные вызвать приступ даже у людей, которые не сталкивались с мигренью. Вторая причина: активизация Минздрава или региональных программ для сбора статистики или других научных целей, которые направлены на выявление случаев мигрени. Александр Комаров в беседе с Life.ru отметил, что проблема мигрени долгое время оставалась без должного внимания, однако теперь ей уделяют больше ресурсов и усилий. Врач также обратил внимание на то, что неправильное поведение при высоких температурах — недостаточное употребление воды, работа в душных помещениях и переутомление — существенно увеличивают риск развития приступа мигрени. Кроме того, определенные продукты питания, такие как красное вино, томаты и твердые сыры, могут спровоцировать появление симптомов у предрасположенных людей. Комаров подчеркнул, что мигрень чаще всего обусловлена генетически и имеет выраженное социальное значение. Специалист напомнил о необходимости соблюдать правила труда и отдыха тем пациентам, у которых уже диагностировано это заболевание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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