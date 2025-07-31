Полиция проводит обыски в штабе липецкого отдела КПРФ

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Полиция проводит обыски в штабе КПРФ
Полиция проводит обыски в штабе КПРФ Фото:

В штаб Липецкого областного комитета КПРФ прибыли сотрудники полиции и центра по противодействию экстремизму для проведения обследования помещений и транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба партии.

«В штаб Липецкого обкома КПРФ прибыла полиция и сотрудники центра „Э“ для проведения обследования помещения и транспортных средств. Из обкома изымают компьютеры, карты памяти и документы», — информирует пресс-служба партии в своем telegram-канале. 

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В штаб Липецкого областного комитета КПРФ прибыли сотрудники полиции и центра по противодействию экстремизму для проведения обследования помещений и транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба партии. «В штаб Липецкого обкома КПРФ прибыла полиция и сотрудники центра „Э“ для проведения обследования помещения и транспортных средств. Из обкома изымают компьютеры, карты памяти и документы», — информирует пресс-служба партии в своем telegram-канале. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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