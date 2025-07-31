Полиция проводит обыски в штабе липецкого отдела КПРФ

Полиция проводит обыски в штабе КПРФ
В штаб Липецкого областного комитета КПРФ прибыли сотрудники полиции и центра по противодействию экстремизму для проведения обследования помещений и транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба партии.
«В штаб Липецкого обкома КПРФ прибыла полиция и сотрудники центра „Э“ для проведения обследования помещения и транспортных средств. Из обкома изымают компьютеры, карты памяти и документы», — информирует пресс-служба партии в своем telegram-канале.
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