Глава Польши выдвинул жесткие требования Зеленскому

Навроцкий потребовал от Зеленского изменить подход к истории
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Польский президент выдвинул требование Украине
Польский президент выдвинул требование Украине Фото:

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским потребовал изменить подход Киева к вопросам совместной истории, которые имеют принципиальное значение для польского общества. Об этом сообщил пресс-секретарь польского Института национальной памяти Рафал Леськевич.

«Важной темой разговора была историческая политика. Кароль Навроцкий подчеркнул, что он — голос народа, который требует изменений в подходе Украины к важным и ранее нерешенным историческим вопросам. Это должно измениться», — написал Леськевич в социальной сети X. Он также отметил, что избранный президент предупредил: исторические вопросы станут предметом дальнейших переговоров с украинским лидером.

Вопросы совместной истории, в частности трактовка событий Волынской резни 1943–1947 годов, уже не раз становились предметом разногласий между Польшей и Украиной. В июле 2025 года министр образования Польши Барбара Новацкая официально просила Киев пересмотреть содержание украинских учебников истории, подчеркнув обеспокоенность искаженными фактами и необходимостью объективного освещения трагических страниц прошлого.

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Избранный президент Польши Кароль Навроцкий в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским потребовал изменить подход Киева к вопросам совместной истории, которые имеют принципиальное значение для польского общества. Об этом сообщил пресс-секретарь польского Института национальной памяти Рафал Леськевич. «Важной темой разговора была историческая политика. Кароль Навроцкий подчеркнул, что он — голос народа, который требует изменений в подходе Украины к важным и ранее нерешенным историческим вопросам. Это должно измениться», — написал Леськевич в социальной сети X. Он также отметил, что избранный президент предупредил: исторические вопросы станут предметом дальнейших переговоров с украинским лидером. Вопросы совместной истории, в частности трактовка событий Волынской резни 1943–1947 годов, уже не раз становились предметом разногласий между Польшей и Украиной. В июле 2025 года министр образования Польши Барбара Новацкая официально просила Киев пересмотреть содержание украинских учебников истории, подчеркнув обеспокоенность искаженными фактами и необходимостью объективного освещения трагических страниц прошлого.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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