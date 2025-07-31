Глава Польши выдвинул жесткие требования Зеленскому

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским потребовал изменить подход Киева к вопросам совместной истории, которые имеют принципиальное значение для польского общества. Об этом сообщил пресс-секретарь польского Института национальной памяти Рафал Леськевич.
«Важной темой разговора была историческая политика. Кароль Навроцкий подчеркнул, что он — голос народа, который требует изменений в подходе Украины к важным и ранее нерешенным историческим вопросам. Это должно измениться», — написал Леськевич в социальной сети X. Он также отметил, что избранный президент предупредил: исторические вопросы станут предметом дальнейших переговоров с украинским лидером.
Вопросы совместной истории, в частности трактовка событий Волынской резни 1943–1947 годов, уже не раз становились предметом разногласий между Польшей и Украиной. В июле 2025 года министр образования Польши Барбара Новацкая официально просила Киев пересмотреть содержание украинских учебников истории, подчеркнув обеспокоенность искаженными фактами и необходимостью объективного освещения трагических страниц прошлого.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.