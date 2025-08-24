Британские стоматологи рассказали нужно ли мочить зубную щетку перед чисткой зубов

Смачивание зубной щетки перед чисткой не влияет на качество гигиены полости рта. Об этом сообщил профессор Дэмьен Уолмсли, научный консультант Британской стоматологической ассоциации.
«Эффективность удаления налета и остатков пищи зависит не от того, наносится ли паста на сухую или предварительно увлажненную щетку», — сказано в сообщении «Здоровье Mail.ru». Уолмсли пояснил, что сухие щетинки могут сильнее воздействовать на зубы и десны, что потенциально увеличивает риск появления небольших травм и раздражения слизистой оболочки.
Кроме того, стоматолог Лиза Крэйвен также отметила, что строгих рекомендаций по этому поводу не существует. Однако она советует ополаскивать щетку теплой водой перед нанесением пасты, чтобы чистка проходила максимально комфортно. По ее мнению, влажные щетинки способствуют лучшему вспениванию зубной пасты и создают приятные ощущения во время чистки.
