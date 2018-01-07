02:43 07 января 2018 0

От 2017 года ждали больших потрясений. Но их не произошло Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На старте 2018 года эксперты пугают россиян прогнозами: развал в сельском хозяйстве, политическая стагнация и доллар по 84 рубля. Новогодние кошмары, пессимистические ожидания — это нормально и традиционно. На старте 2017 года они тоже были. В начале нового политического сезона эксперты «URA.RU» провели ревизию прошедшего года, чтобы посмотреть, с чем в действительности страна вступает в год новый.

В канун Нового года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, затруднился с ответом на вопросы о ключевых достижениях страны:

«Назвать какое-то одно достижение было бы неверно, потому что на самом деле достижений очень много: это и экономика, смена основного тренда в экономике, рекордно низкий уровень инфляции; это инициативы и меры, которые принимаются в социальной сфере».

Год действительно выдался насыщенный и разноплановый. Какие-то события, вроде успехов страны в Сирии очевидны, какие-то явления, вроде развития волонтерского движения — менее заметны, но при этом имеют, возможно, даже большее значение. Ряд явлений, страхов начала 2017 года в принципе сегодня могут вызывать недоумение, хотя считались более чем серьезными — местами страна изменилась до неузнаваемости.

Так, к примеру, на старте 2017 года одним из ожиданий было усиление в стране политической нестабильности под флагом набирающего популярность блогера Алексея Навального.

«В перспективы Навального в 2017 году верило очень большое количество людей. Считалось, что он вышел из своего падения после Крыма в 2014—2015 годах и находится „на марше“ и готов потрясти всю общественность, устроит „новый 2011 год“»,

— отмечает профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

По итогам же 2017-го «протест слит». Осенние митинги блогера собирали с каждым разом все меньше и меньше сторонников, причем из участников акций практически исчезли избиратели как таковые, остались лишь школьники. «Он растерял весь свой потенциал — констатирует Олег Матвейчев. — Максимум у него был в апреле, после чего все пошло на минус, как он ни пытался радикализировать свои акции, но интереса к себе вернуть не смог».

В новый год страна входит с новым представлением о протесте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Взамен на политической сцене страны появляются новые фигуры. В первую очередь речь идет про грядущие выборы президента в 2018 году. Назло «предсказаниям» о том, что кампания будет «скучной» и участие в ней примут те же лица, что и все предыдущие 15 лет, неожиданно КПРФ выдвинула «капиталиста-социалиста» Павла Грудинина, успела проявить себя и Ксения Собчак, аналитики ожидают, что интересным должно стать и участие бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

«Россия — крупнейший мировой игрок и неинтересных выборов тут не может быть. Даже вне зависимости от кандидатов раскачка идет серьезная. Можно даже по ленте в „Фейсбуке“ судить: я обычно блокирую распространителей всякой пропаганды, но даже у меня половина контента — это различные заявления, генерируемые сайтами, зарегистрированными на Украине и в Европе. Накачка идет очень серьезная», — отмечает Олег Матвейчев.

Своеобразной репетицией 2018-го было проведение Единого дня голосования осенью 2017-го.

И опять же, вопреки прогнозам, ни спада интереса населения к региональным кампаниями, ни каких-либо еще провалов не произошло. Наоборот: явка осталась на том же уровне, что и в предыдущие годы, зато в этот раз наблюдатели не нашли серьезных поводов для обвинения избирательных комиссий в нарушениях. Отчасти это было связано еще и с тем, что после назначения год назад главой ЦИК Эллы Памфиловой центральная комиссия серьезно ужесточила контрольную работу и сама первой стала говорить обо всех выявленных проблемах.

Во внешней политике Россия так и не стала изгоем, хотя основания для подобных прогнозов сохранялись весь год.

«Итоги противоречивы: с одной стороны очевидны успехи в Сирии, с другой не оправдались надежды на коррекцию позиции США с приходом Трампа. Но в любом случае экономика адаптировалась к санкционному режиму и любые шаги американских политиков уже не будут катастрофичны», — считает гендиректор «Агентства политических и экономических коммуникаций «АПЭК» Дмитрий Орлов.

«Обратите внимание, что Китай, Индия и даже европейские страны все чаще стали говорить США „нет“. И инициатором этого часто становится Россия. США в ответ истерят и скорее всего продолжат расширение списка санкций. Но наша страна в любом случае уже приобрела целый ряд региональных союзников»,

— отмечает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

При этом Россия смогла продемонстрировать, что во многом отношение к нашей стране у иностранцев отличается от того, какими оно представляется в западных СМИ. Показательным здесь стало проведение Всемирного фестиваля молодежи, собравшего студентов со всего земного шара. «Парадоксально, но чем хуже складываются отношения между политиками разных стран — тем лучше они становятся между населением этих стран», — констатирует Алексей Мухин.

Главным видом спорта для страны в 2018 году станет футбол Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В качестве своеобразного повторения уроков Фестиваля аналитики видят проведение в 2018 году Чемпионата мира по футболу. Вопреки опасениям ФИФА на фоне с допинговым скандалом олимпийцев не только не передумало, но и высоко оценило итоги «тренировочных» игр Кубка Конфедерации, на которых тестировались новые спортсооружения. Основной вывод: страна готова к масштабным спортивным соревнованиям, все планы реализуются в сроки.

«Чемпионат — это крупная во всех смыслах акция, связанная и с развитием инфраструктуры спорта, и ростом общественного внимания к России. Атлетический спорт — штука интересная, имеющая своих сторонников, но все же его аудитория значительно менее масштабна. Футбол же — это большой массовый вид спорта, крупное зрелище, которое привлечет толпы фанатов и эффект будет несопоставимо выше, сможет полностью компенсировать ущерб, нанесенный недопуском к Олимпиаде», — уверен Дмитрий Орлов.

Важным изменением в социальном устройстве России по итогам 2017 года стало развитие волонтерского движения. Согласно опросам: до четверти жителей страны уже участвуют в различных добровольческих организациях, более половины интересуются этой темой.

«Даже в странах, где социальный пакет хорош и велик, существенную роль по организации комфортной жизни в стране несут на себе волонтерские организации, а государство же несет в себе лишь функцию контроля. Важно это и в социальном плане, поскольку подобные движения развивают в обществе необходимые социальные качества», — поясняет Алексей Мухин.

Волонтеры и НКО изменят страну Фото: Анна Майорова © URA.RU

В том числе большой интерес населения к волонтерским программам связан и с успехом реализации программы развития некоммерческих организаций. Вопреки опасениям, что «четвертый сектор экономики» не заработает, по итогам 2017 достигнуты новые рекордные показатели: на два конкурса президентских грантов было представлено в общей сложности 26 тысяч заявок со всей страны. «Важно, что 2017 году грандодатели окончательно решили сосредоточиться на софинансировании проектов, когда субсидии получают лишь те НКО, которые вкладывают в проект и собственные средства», — отмечает Алексей Мухин. Как поясняет политолог, тем самым подобные организации приучаются к необходимости самостоятельно изыскивать средства, государство же становится для них лишь регулирующим фактором, облегчающим первые шаги в реализации своих проектов.

Примером реализации подобных проектов стал «Бессмертный полк», собравший в 2017 году уже шесть миллионов человек, и это при том, что из года в год эксперты прогнозируют спад интереса к Победе в Великой Отечественной войне в первую очередь со стороны молодежи.

«Благо наши западные партнеры своими попытками ревизии истории, попытками „украсть“ нашу победу тем самым привлекают внимание к этой теме, в том числе и провоцируют молодежь внимательнее ее изучать», — считает Мухин.

Другим примером стал старт проекта «Лидеры России», заявки на конкурс подали порядка 300 тысяч студентов. «Очень успешный проект, воспринятый молодежью с большим энтузиазмом. Сейчас проходят полуфиналы, скоро финал, а там и множество студентов будет трудоустроено на очень престижных должностях. В России нет проблемы „социальных лифтов“ — в отличие от Европы у нас нет проблемы в 70% безработицы среди молодежи. Но это такой „скоростной лифт“, который для нас очень важен», — уверен Олег Матвейчев.

Главный же итог, с которым Россия вступает в 2018-й — то, что страна справилась с последствиями экономического кризиса. По итогам 2017 года ВВП страны показал рост в 2%, а инфляция сократилась до исторического минимума в 2,5%.

«Для человека очень важно, чтобы цены в магазине в течение года не менялись. В глобальном же смысле: страна реализует сегодня такие мегапроекты, как Крымский мост, освоение Арктики — такого несколько десятилетий не было. В прошлом году мы наконец-то снова стали мировыми лидерами по экспорту зерна!», — отмечает основатель «Bakster group» Дмитрий Гусев.

В том числе результат был достигнут и благодаря санкциям — появившимся в ответ на них программам импортозамещения и развития сельского хозяйства. «Санкции возымели обратный результат: в ответ мы стали развивать собственное производство, — поясняет Дмитрий Гусев. — И это уже не изменить. Что тут может измениться: зерно перестанет расти или коровы перестанут давать молоко? И если раньше более половины продуктов в магазинах у нас были импортные — теперь это все отечественное производство. И показателен пример с экспортом зерна — в результате санкций научились развивать собственную экономику».