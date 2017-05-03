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03 мая 2017
19:39  03 мая 2017 0

Участники торгов стали массово представлять подложные документы для участия в тендерах

Лошкин Алексей. Интервью. Челябинск. , молоток, суд
Именно организатору торгов отвечать потом перед судом и налоговой за неосмотрительность при выборе контрагентаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ходе проверки контрагентов выявлены массовые случаи предоставления подложных документов участниками, желающими участвовать в торгах энергокомпаний. Количество случаев предоставления ложных документов участниками торгов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года возросло более чем в 10 раз.

Нехорошую тенденцию зафиксировал в регионах присутствия департамент безопасности ОАО «МРСК Урала». Он выявил несколько десятков компаний, которые для участия в торгах энергокомпании предоставили подложные документы.

«Количество случаев предоставления ложных документов участниками торгов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года существенно возросло. Так, в 1 квартале 2016 года было установлено два таких случая, в 1 квартале 2017 года зафиксировано уже 28 фактов нарушений. Банковские гарантии были удержаны с каждого недобросовестного участника в диапазоне от 200 тысяч до 3 миллионов рублей в зависимости от зафиксированного процента цены лота», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Согласно официальной позиции налоговых и судебных органов, именно на заказчике лежит ответственность за выбор надлежащих контрагентов и минимизация рисков при заключении договоров. Налоговые органы, основываясь на сложившейся судебной практике, разработали критерии получения необоснованной налоговой выгоды налогоплательщиком, один из которых — непроявление должной осмотрительности в выборе контрагентов. В случае отсутствия должного контроля при проведении торгов, заказчику может быть предъявлено обвинение в необоснованном получении им налоговой выгоды и применены серьезные штрафы.

Дарья Косинцева
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