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10 мая 2017
19:21  10 мая 2017 0

Новые пенсионеры будут получать выплаты только на карту «Мир»

Клипарт , купюры, кредитки, пачка денег, карточки
Пенсионеры могут использовать новые карты уже в этом годуФото: Алексей Гущин © URA.RU

Граждане РФ, выходящие на пенсию после 1 июля 2017 года, смогут получать выплаты на банковскую карту «Мир». Соответствующий пункт включен в проект обновленной типовой формы договора о доставке пенсий.

«Гражданам, пенсии которым будут назначены не ранее 1 июля 2017 года, в случае выбора ими доставки пенсии на счет в кредитной организации, предусматривающей осуществление операций с использованием платежных карт, кредитные организации будут обязаны выдавать карты с использованием национальных платежных инструментов», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы Минтруда.

По данным агентства, при выборе опции «зачисление на банковский счет» выплаты получателю будут поступать на карту «Мир».

Помимо этого, финансовое учреждение будет обязано вернуть в Пенсионный фонд начисленные суммы пенсии, если на момент зачисления счет получателя не будет предусматривать осуществление операций с использованием национальных платежных инструментов, сообщает газета «Известия».

Сергей Макеев
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