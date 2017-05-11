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11 мая 2017
12:00  11 мая 2017 6

Навального нашли в одном из самых дорогих отелей Барселоны

Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
Навальный обеспечил себе дорогой отдыхФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кандидата в президенты России Алексея Навального обнаружили в пятизвездочном отеле Ohla Eixample вместе с семьей. Кадры с оппозиционером в Instagram выложила российско-украинская певица и победительница украинской версии проекта «Голос» Людмила Чеботина.

Исполнительница утверждает, что Навальный живет в фешенебельном пятизвездочном отеле, стоимость одной ночи в котором составляет 20 тысяч рублей. С учетом того, что оппозиционер находится в Барселоне вместе с семьей, стоимость услуг оценивается минимум в 40 тысяч рублей в сутки, пишет Life.ru.

Сам Навальный утверждает, что находится в Испании на лечении из-за проблем со зрением, которые появились после того, как его облили зеленкой.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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